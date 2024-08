Jennifer Lopez đệ đơn ly dị Ben Affleck sau 4 tháng ly thân

Vài giờ sau khi Jennifer Lopez (55 tuổi) đưa đơn, một nguồn tin tiết lộ độc quyền với tờ People rằng nữ ca sĩ "không còn chờ đợi được nữa".

"Jennifer đã cố gắng rất nhiều để mọi thứ ổn thỏa, cô rất đau lòng... Những đứa trẻ là ưu tiên hàng đầu với cô ấy", nguồn tin nói thêm.

Jennifer Lopez và Ben Affleck chia tay sau 2 năm đám cưới CNN

Nhiều nguồn tin trước đó xác nhận rằng mẹ của cặp song sinh 16 tuổi Emme và Max đã đệ đơn lên Tòa án cấp cao Quận Los Angeles và ghi ngày ly thân là 26.4.2024.

Ben Affleck có 3 con với vợ cũ Jennifer Garner là Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi) và Samuel (12 tuổi). Phần lớn thời gian mùa hè này anh sống xa Lopez.

Tin tức ly hôn được đưa ra 2 năm sau khi cặp đôi này chính thức kết hôn trong một buổi lễ thân mật tại Las Vegas vào ngày 16.7.2022. Một người thân cận khác của Jennifer Lopez chia sẻ với People rằng ngôi sao ca nhạc đã sẵn sàng "chia tay" Ben Affleck (52 tuổi).

"Cô ấy rất thất vọng và buồn nhưng Ben không hề có dấu hiệu nào cho thấy anh ấy muốn tiếp tục cuộc hôn nhân", người trong cuộc cho biết.

Lần gần đây nhất Lopez và Affleck đoàn tụ là vào sinh nhật lần thứ 52 của anh.

"Anh ấy không muốn ra ngoài ăn mừng sinh nhật. Bọn trẻ đã tặng quà cho anh và điều đó thật dễ thương. Jennifer đã ghé qua để chúc mừng anh ấy", người trong cuộc nói thêm rằng Garner cũng đã ghé qua nhà thuê của Ben ở Los Angeles vào đầu sáng sớm hôm sinh nhật.

Cuộc hôn nhân của Lopez và Affleck diễn ra hơn 20 năm sau khi họ gặp nhau lần đầu trên trường quay bộ phim hài Gigli, nơi cả hai vào vai những tên tội phạm mắc kẹt trong công việc và nảy sinh tình yêu ngoài đời thực.

Cặp đôi ban đầu đính hôn vào tháng 11.2002 sau khi Affleck ngỏ lời cầu hôn bằng chiếc nhẫn kim cương hồng 6,1 carat hiệu Harry Winston. Anh cũng xuất hiện với tư cách người yêu của Lopez trong video ca nhạc cho đĩa đơn năm 2002 của cô là Jenny from the Block, với nội dung kể về cách paparazzi đối xử với mối quan hệ của họ.

Cặp đôi chính thức công khai tình cảm trên Instagram vào tháng 7.2021 CNN

Vài ngày trước khi cặp đôi này dự định kết hôn vào tháng 9.2003, họ đã hoãn lễ cưới, với lý do "sự chú ý quá mức của giới truyền thông" xung quanh đám cưới.

Các nguồn tin nói với CNN vào thời điểm đó rằng cặp đôi này đang "nghỉ ngơi". Vào tháng 1.2004, họ chính thức chia tay.

Mọi chuyện dường như trở nên cổ tích khi cặp đôi chính thức công khai tình cảm trên Instagram vào tháng 7.2021, vài tháng sau khi Lopez hủy hôn với huyền thoại bóng chày Alex Rodriguez.

"Tôi cảm thấy rất may mắn, hạnh phúc và tự hào khi được ở bên anh ấy," Lopez chia sẻ với tạp chí People về việc tái hợp với Affleck vài tuần trước khi anh cầu hôn lần thứ 2 vào tháng 4.2022.

Năm 2024, Jennifer Lopez phát hành bộ phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told kể về câu chuyện trong album This Is Me… Now do chính cô sản xuất. Trong phim, Ben Affleck cho biết anh đã học cách "thỏa hiệp" với Jennifer Lopez mong muốn được công khai nhiều hơn về cuộc sống riêng tư của họ.