Lý do ngôi sao Jennifer Lopez đi máy bay hạng phổ thông

Diva Jennifer Lopez, có tài sản ròng ước tính trị giá 400 triệu USD, bắt đầu chuyến bay thương mại kéo dài 2 giờ 20 phút từ Naples (Ý) đến Paris (Pháp) hôm 22.6.

Những bức ảnh mà Daily Mail có được cho thấy nữ ca sĩ 54 tuổi bình thản mặc bộ đồ trắng ngồi ở ghế cạnh cửa sổ trên chuyến bay của hãng KLM với giá hạng phổ thông - khoảng 143 USD/vé.

Vợ chồng Jennifer Lopez và Ben Affleck vướng tin đồn trục trặc hôn nhân DAILY MAIL

Mặc dù các chuyến bay của KLM cung cấp khoang hạng thương gia, bà mẹ 2 con vẫn chọn bay hạng bình dân. Quyết định mua vé này của Jennifer Lopez được đưa ra sau khi cô gặp một số khó khăn về tài chính do phải hủy chuyến lưu diễn (trong bối cảnh cuộc hôn nhân của cô gặp rắc rối với tài tử Ben Affleck).

Sau khi qua cửa hải quan và an ninh, cô đi cùng vệ sĩ của mình lên máy bay. Vệ sĩ ngồi trên ghế cạnh lối đi, trong khi Lopez ngồi sát cửa sổ.

Jennifer Lopez vừa kết thúc kỳ nghỉ một mình ở Ý để đến Paris dự Tuần lễ thời trang nam. Cô có "tinh thần sảng khoái" trong suốt chuyến đi nghỉ mặc dù bị các paparazzi săn lùng sau tin đồn về "một cuộc ly hôn sắp xảy ra" với đạo diễn phim Argo – Ben Affleck (51 tuổi) và có thể cô phải đối mặt với những khó khăn về tài chính.

Cặp đôi này sống ly thân vài tuần nay sau khi có thông tin trước đó rằng ngôi sao Ben Affleck đang ở tại một căn nhà thuê với giá 100.000 USD/tháng ở Brentwood, California.

Trong khi đó, Jennifer Lopez tuyên bố hủy chuyến lưu diễn This Is Me, dự kiến bắt đầu vào tháng 7 tới, ngay trước sinh nhật lần thứ 55 của cô.

Jennifer Lopez ngồi ghế máy bay hạng phổ thông DAILY MIAL

Vào cuối tháng 5 vừa qua, Lopez hủy chuyến lưu diễn hòa nhạc đình đám nhất của mình để dành thời gian nghỉ ngơi bên con cái, gia đình và bạn bè thân thiết.

Gần đây nhất, cô và Ben Affleck đang âm thầm rao bán ngôi biệt thự trị giá hơn 60 triệu USD của họ ở Beverly Hills sau khi cùng nhau mua căn nhà này vào năm ngoái.

Ngoài việc hủy chuyến lưu diễn, cô còn trích một khoản tiền kha khá và tự bỏ ra 20 triệu USD để tài trợ cho bộ phim tài liệu của mình là The Greatest Love Story Never Told, phát trên Amazon Prime Video vào tháng 2.2024.

Bất chấp tất cả, sự nghiệp điện ảnh của Lopez vẫn đang phát triển mạnh mẽ khi cô chuẩn bị quảng bá 2 bộ phim sắp ra mắt cùng chồng. Ben Affleck là nhà sản xuất của cả 2 phim này là Unstoppable và Kiss of the Spider Woman.

Bộ phim hành động khoa học viễn tưởng phát trên Netflix mà cô đóng chính - Atlas - cũng đạt thành công khi đứng đầu bảng xếp hạng trên nền tảng dịch vụ phát trực tuyến, dù bị các nhà phê bình chỉ trích.

Cả hai vợ chồng xuất hiện trong phim tài liệu The Greatest Love Story Never Told

Nhiều người khẳng định rằng Jennifer Lopez đã "kết thúc" việc cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân của mình với Ben Affleck.

Một nguồn tin trong ngành âm nhạc nói với Daily Mail: "Jenny chịu đựng đủ và cô ấy thực sự đã cố gắng nhưng cô ấy không thể làm được gì hơn, mọi chuyện không khá hơn chút nào, thậm chí còn tệ hơn". Người trong cuộc cho biết thêm, nguyên nhân chính khiến Jennifer Lopez bỏ chồng là vì anh luôn "cằn nhằn và tiêu cực".

Jennifer cũng "bị sốc" trước những lời chỉ trích không tốt mà cô đang phải hứng chịu, điều mà cô tin là không công bằng. "Anh ấy hút thuốc lá, chửi bới và có vẻ rất cáu kỉnh dù là một đạo diễn và diễn viên tuyệt vời. Tất nhiên Jennifer Lopez buồn vì cô ấy yêu Ben, nhưng họ quá khác nhau, không cho và nhận, không hòa hợp, họ đi trên những con đường riêng biệt", một nguồn tin cho biết.