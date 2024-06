Jennifer Lopez nghỉ dưỡng ở Ý mà không có Ben Affleck

Ngôi sao phim Atlas - Jennifer Lopez - được chụp ảnh đang mỉm cười dưới những tia nắng ấm trên một chiếc thuyền ở Ý vào ngày 18.6. Ben Affleck không đi cùng cô. Nhiều người thấy Lopez dành thời gian bên những người bạn.

Chuyến đi diễn ra khi một nguồn tin nói với People hôm 19.6 rằng Jennifer Lopez (54 tuổi) đang lên kế hoạch đi du lịch vào mùa hè này, giữa lúc cuộc hôn nhân của cô với Ben Affleck (51 tuổi) đang có vấn đề.

Công ty giải trí Live Nation thông báo vào ngày 31.5, khi Jennifer Lopez hủy chuyến lưu diễn This Is Me đã lên kế hoạch của mình để "ở bên các con, gia đình và bạn bè thân thiết của mình".

Giữa những căng thẳng trong hôn nhân, Lopez và Affleck đã âm thầm bán ngôi biệt thự ở Beverly Hills, California trị giá 61 triệu USD mà họ cùng mua vào năm 2023.

Theo các nguồn tin, ngôi sao phim Marry Me đang sống tại ngôi nhà này, trong khi chồng là nam diễn viên/nhà làm phim Ben Affleck ở một căn nhà thuê cách đó vài cây số. "Tuy nhiên cả hai gặp nhau vài ngày một lần", một người trong cuộc nói với People.

Bộ đôi vẫn thân thiện, cùng nhau đi dự các sự kiện gia đình. Gần đây họ tham dự tiệc tốt nghiệp của Samuel (12 tuổi), con trai của Affleck với vợ cũ Jennifer Garner tại một ngôi nhà ở Brentwood, California.

Lopez cũng đăng một lời nhắn chân thành tới chồng trên Instagram nhân Ngày của cha vào hôm 16.6, gọi anh là "người hùng của chúng ta".

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jennifer Lopez là mẹ của cặp song sinh 16 tuổi Max và Emme với chồng cũ Marc Anthony. Với Ben Affleck, anh còn có 3 con chung với Jennifer Garner (52 tuổi) là Violet (18 tuổi), Seraphina (15 tuổi) và Samuel.

Trước đây, Jennifer Lopez từng có một số kỳ nghỉ hè hoành tráng, với cả bạn bè và Ben Affleck. Trong những năm trước, cặp đôi này đã tận hưởng những chuyến đi đến Pháp, Ý vào mùa hè, bao gồm cả tuần trăng mật năm 2022 ở Milan và hồ Como (Ý) cũng như chuyến đi tới hòn đảo Capri được nhiều người nổi tiếng yêu thích.