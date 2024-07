Theo nguồn tin, họ đã chia tay từ tháng 3.2024 nhưng Ben Affleck "rất bảo vệ Jennifer".

Tin đồn về sự chia tay của cặp đôi này đã lên đến đỉnh điểm vào tháng 5.2024 sau khi Ben Affleck không xuất hiện bên cạnh Jennifer Lopez tại sự kiện thảm đỏ lớn như Met Gala do cô đồng chủ trì.

Ben Affleck cũng không đi cùng vợ đến buổi ra mắt phim mới cô đóng chính trên Netflix là Atlas.

Lopez sau đó lại "đổ thêm dầu vào lửa" khi cô thích một bài đăng trên Instagram về những mối quan hệ hôn nhân không bền vững. Bài đăng có đoạn: "Bạn không thể xây dựng mối quan hệ với một người không gắn kết với bạn".

Sau đó, Lopez đã hủy chuyến lưu diễn This Is Me. Page Six đưa tin cô muốn dành thời gian nghỉ ngơi, "ở bên các con, gia đình và những người bạn thân thiết".

"Tôi thực sự đau lòng và suy sụp khi khiến các bạn thất vọng", nữ ca sĩ chia sẻ và hứa sẽ đền bù cho người hâm mộ.

Vào tháng 5 vừa qua, một nguồn tin chia sẻ với Page Six rằng Ben Affleck đã "tỉnh ngộ" về cuộc hôn nhân ngắn ngủi của anh với Lopez và muốn chấm dứt.

Ben Affleck được cho là đã chuyển toàn bộ đồ đạc của mình ra khỏi biệt thự trị giá 60 triệu USD của họ khi vợ đi nghỉ ở Ý. Cả hai đang rao bán nhà sau khi mua chỉ một năm.

Hôm 30.6, Ben Affleck được phát hiện đến nhà thăm vợ cũ - Jennifer Garner. Trong khi đó, một nguồn tin gần đây nói với Daily Mail rằng Jennifer Lopez đã "kết thúc" việc cố gắng hàn gắn cuộc hôn nhân của mình với nam tài tử.