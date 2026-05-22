Lý do Christopher Nolan vẫn sống không smartphone, email giữa thời đại số

Đạo diễn tài ba Christopher Nolan vừa xuất hiện với tư cách khách mời trong chương trình 60 Minutes phát sóng ngày 18.5. Tại đây, vị đạo diễn hai lần đoạt giải Oscar đã có những chia sẻ thẳng thắn với nhà báo Scott Pelley về lối sống đi ngược lại xu thế công nghệ của mình.

Nhà làm phim 56 tuổi thừa nhận ông "không có hứng thú" với việc gửi email trực tuyến. Thay vào đó, ông thường xuyên nhận được "rất nhiều email in" ra giấy trực tiếp để xử lý. Khi được hỏi về việc từ chối sử dụng điện thoại thông minh, đạo diễn của bộ phim sắp ra mắt The Odyssey chia sẻ ông chỉ đơn giản là đang sống theo cách mà tất cả chúng ta từng sống trước đây. Ông cảm thấy bản thân vô cùng may mắn khi không bị ràng buộc bởi những quy tắc kỹ thuật số trong xã hội hiện đại.

Lý do lớn nhất khiến nhà làm phim vĩ đại này từ chối làn sóng công nghệ chính là để bảo vệ sự tập trung tuyệt đối cho nghệ thuật. Đối với Christopher Nolan, smartphone là nguồn cơn lớn nhất gây ra sự xao lãng trong môi trường đòi hỏi tính sáng tạo cao độ như trường quay.

Christopher Nolan nhận hai tượng vàng Oscar 2024 hạng mục Đạo diễn xuất sắc và Phim hay nhất cho Oppenheimer ẢNH: AP

Dù vậy, quái kiệt Hollywood cũng hóm hỉnh thừa nhận rằng việc giữ khoảng cách với công nghệ ngày càng trở nên khó khăn hơn trong cuộc sống thường nhật, đặc biệt là sau đại dịch Covid-19. Christopher Nolan cho rằng sự phổ biến của mã QR khiến những người không dùng smartphone gặp không ít bất tiện. Dù vậy, khi đi du lịch hay công tác, đạo diễn vẫn chỉ mang theo một chiếc điện thoại nắp gập truyền thống.

Nguyên tắc làm việc đạo diễn Christopher Nolan

Nguyên tắc khắt khe này từ lâu đã trở thành luật "thép" đối với bất kỳ ngôi sao hạng A nào khi bước vào đoàn phim của Nolan. Ông bắt đầu làm phim từ thời kỳ việc sử dụng điện thoại trên trường quay bị coi là thiếu chuyên nghiệp. "Điện thoại khiến con người mất tập trung, và mọi người sẽ làm việc hiệu quả hơn nhiều khi không có chúng. Bạn không thể vừa nhắn tin vừa tập trung hoàn toàn vào những gì đang diễn ra trên phim trường", Christopher Nolan chia sẻ với tạp chí Esquire.

Người đại diện của ông cũng xác nhận điện thoại di động và thuốc lá là hai thứ "không có cửa" xuất hiện trên phim trường của Christopher Nolan.

Chính vì quy định nghiêm ngặt ấy, dàn diễn viên đôi khi phải tìm đủ cách "lách luật". Mới đây, Tom Holland – ngôi sao góp mặt trong dự án The Odyssey - hài hước tiết lộ với tờ GQ rằng anh từng liên tục hỏi các nhân viên hậu đài giấu điện thoại trong người chỉ để cập nhật tỷ số đội bóng yêu thích trong giờ quay hình.

The Odyssey định dạng Imax 70 mm của đạo diễn Christopher Nolan "cháy vé" đặt trước dù một năm nữa mới ra rạp. Phim còn quy tụ dàn sao hạng A gồm Tom Holland (đóng vai con của Odysseus), Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Mia Goth và Jon Bernthal với kinh phí ước tính hơn 250 triệu USD ẢNH: AFP/AP

Theo thống kê từ The Numbers, kho tàng phim đồ sộ của ông bao gồm bộ 3 The Dark Knight, Inception (2010), Interstellar (2014) và bom tấn đoạt giải Oscar Oppenheimer (2023) đã mang về tổng doanh thu phòng vé kỷ lục hơn 6 tỉ USD trên toàn cầu.

Christopher Nolan được giới phê bình lẫn khán giả đại chúng ca ngợi là một trong những đạo diễn xuất sắc và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của điện ảnh thế kỷ 21. Phong cách làm việc của ông không chỉ đặc biệt bởi lối sống “nói không” với công nghệ, mà còn nằm ở tư duy kể chuyện đầy tính “hack não”, cấu trúc phi tuyến tính phức tạp cùng sự kiên định với kỹ thuật quay phim nhựa truyền thống. Đạo diễn cũng nổi tiếng với việc hạn chế tối đa kỹ xảo CGI (công nghệ mô phỏng hình ảnh bằng máy tính) nhằm mang đến những trải nghiệm điện ảnh chân thực và giàu cảm xúc hơn cho khán giả.