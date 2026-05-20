Selena Gomez đóng chính trong phim 18+ dài 4 tiếng

Nguyễn Quang Hải
20/05/2026 14:29 GMT+7

Sau nhiều năm gắn liền với hình tượng 'công chúa Disney' trong sáng, Selena Gomez đang chuẩn bị cho một trong những bước chuyển mình táo bạo nhất trong sự nghiệp với dự án điện ảnh mới thuộc thể loại 18+.

Theo Variety hôm 18.5, Selena Gomez được cho là đã nhận lời tham gia bộ phim mới của đạo diễn Brady Corbet. Đây là một dự án có nội dung gắn nhãn nhạy cảm (X), đồng thời sở hữu quy mô tham vọng lớn.

Selena Gomez rũ bỏ hình tượng 'công chúa' bằng vai diễn táo bạo

Brady Corbet vốn được biết đến là đạo diễn đứng sau bộ phim The Brutalist, tác phẩm từng nhận đề cử Oscar và gây chú ý bởi phong cách làm phim đầy thử nghiệm. Ở dự án mới, anh được cho là đang tập hợp dàn diễn viên đình đám với sự góp mặt của Cate Blanchett và Michael Fassbender.

Selena Gomez sẽ tham gia dự án điện ảnh gắn nhãn 18+ của đạo diễn Brady Corbet, bên cạnh minh tinh Cate Blanchett và Michael Fassbender

Tại Liên hoan phim Cannes vừa qua, Cate Blanchett cũng úp mở về việc sắp hợp tác cùng Brady Corbet trong một dự án điện ảnh mới. Trong khi đó, thông tin Michael Fassbender tham gia bộ phim đã được tiết lộ vài ngày trước đó.

Dự án được đồn đoán mang tên The Origin of the World và lấy bối cảnh chủ yếu vào thập niên 1970. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2025, Brady Corbet từng hé lộ rằng bộ phim sẽ chứa nhiều nội dung nhạy cảm dành cho người trưởng thành.

Không chỉ gây chú ý bởi nội dung táo bạo, tác phẩm còn được cho là có thời lượng lên tới khoảng 4 tiếng. Tại Storyhouse Screenwriting Festival ở Dublin (Ireland), đạo diễn tiết lộ kịch bản phim dài khoảng 200 trang. "Bộ phim trải dài từ thế kỷ 19 cho tới hiện tại, dù phần lớn tập trung vào thập niên 1970. Đây là một tác phẩm thực sự phá vỡ mọi giới hạn thể loại", Brady Corbet chia sẻ hồi năm 2025 theo Variety.

Để phục vụ quy mô sản xuất lớn, ê kíp được cho là đang sử dụng dòng máy quay eight-perf 65 mm hiếm gặp trong ngành điện ảnh.

Đây sẽ là phim điện ảnh thứ tư Brady Corbet đảm nhận vai trò đạo diễn, sau The Childhood of a Leader, Vox LuxThe Brutalist. Ngoài công việc đạo diễn, anh cũng tiếp tục hợp tác cùng nhà làm phim Mona Fastvold trong dự án The Testament of Ann Lee.

Brady Corbet được đánh giá là một trong những đạo diễn theo đuổi phong cách sáng tạo và khác biệt của Hollywood

Về phía Selena Gomez, lựa chọn tham gia bộ phim mới được xem là bước đi tiếp theo trong hành trình thoát khỏi hình tượng "công chúa Disney" từng làm nên tên tuổi của cô.

Người đẹp 9X cũng thừa nhận từng phải chịu nhiều áp lực trong việc duy trì hình ảnh ngoan hiền khi còn là sao nhí: "Tôi chưa bao giờ là một đứa trẻ nổi loạn, nhưng vì làm việc cho Disney nên tôi càng phải cẩn trọng hơn trong từng lời nói và hành động". Selena Gomez nói thêm rằng trước đây cô luôn cố gắng trở thành hình mẫu hoàn hảo trong mắt công chúng. Tuy nhiên hiện tại, cô tin sự chân thật mới là điều quan trọng nhất, kể cả khi phải đối diện với những góc khuất hay sự phức tạp trong con người mình.

Quan điểm này tiếp tục được giọng ca Sunset Blvd nhấn mạnh trong bộ phim tài liệu Selena Gomez: My Mind & Me phát hành năm 2022, nơi cô cởi mở nói về sức khỏe tinh thần cũng như nỗi sợ bị công chúng phán xét: "Bây giờ tôi không còn cảm giác mình đang phải che giấu điều gì với mọi người nữa. Trước đây tôi từng lo lắng rằng người khác sẽ nghĩ gì, hay liệu họ có tiếp tục làm việc với mình không. Nhưng giờ tôi không còn suy nghĩ như vậy".

