Hôn nhân ngọt ngào của Selena Gomez và 'phù thủy âm nhạc' Benny Blanco

Trên trang Instagram cá nhân có hơn 406 triệu người theo dõi, Selena Gomez đăng tải loạt ảnh hé lộ cuộc sống mới đầy hạnh phúc. Đáng chú ý, nữ ca sĩ 33 tuổi tự hào gắn dòng chú thích tự xưng mình là "bà Blanco" (Mrs. Blanco).

Trong những khoảnh khắc được chia sẻ, cặp đôi lộ rõ sự giản dị và gần gũi khi cùng nhau nấu ăn trong bếp, khoe chiếc thớt gỗ được khắc hình cá nhân đáng yêu của Blanco hay tấm ảnh Gomez đặt tay lên ngực chồng để lộ chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh. Trước đó, vào dịp sinh nhật ông xã, giọng ca Love On cũng từng gửi lời mật ngọt: "Chúc mừng sinh nhật tình yêu của em. Em yêu anh bằng cả trái tim".

Cặp đôi chính thức tổ chức một hôn lễ riêng tư tại thành phố Santa Barbara (California, Mỹ) vào ngày 27.9.2025 với dàn khách mời hạng A như Taylor Swift, Ed Sheeran. Chia sẻ trên podcast Friends Keep Secrets, Benny Blanco thừa nhận anh đã khóc nức nở vì xúc động ngay khi thấy Selena diện chiếc váy cưới cổ yếm của nhà mốt Ralph Lauren bước vào lễ đường.

Khoảnh khắc hạnh phúc của Selena Gomez bên cạnh người bạn đời Benny Blanco tại giải thưởng Emmy Primetime lần thứ 76 ẢNH: AP

Cuộc sống viên mãn của Selena Gomez

Dù sở hữu khối tài sản khổng lồ và là một trong những tên tuổi lớn của làng nhạc pop thế giới, Selena Gomez lại có sở thích ẩm thực vô cùng đơn giản, thậm chí có phần không lành mạnh. Theo tờ Daily Mail, trong buổi ghi hình trực tiếp podcast Goop của nữ diễn viên Gwyneth Paltrow, Benny Blanco đã không ngần ngại nói đùa rằng vợ mình "có chế độ ăn uống của một đứa trẻ năm tuổi".

Nhà sản xuất âm nhạc 38 tuổi vạch trần bà xã là người cực kỳ nghiện đồ ăn nhanh và thức ăn vặt vào ban đêm. Anh nhớ lại một buổi sáng gần đây đã bắt gặp vợ ăn đồ ăn nhanh tại chuỗi cửa hàng nổi tiếng. Ngoài ra, Blanco thừa nhận Selena "không thực sự thích trái cây hay rau củ". Mỗi khi ăn salad, cô thường ăn hết tất cả mọi thứ và để lại phần rau xanh cho chồng xử lý.

Thực tế, ngôi sao của bộ phim Only Murders in the Building từ lâu đã cởi mở về tình yêu dành cho đồ ăn vặt. Cô từng thừa nhận trên truyền thông về việc không ăn uống đúng cách khi xe buýt lưu diễn luôn chất đầy các loại kẹo như M&M's, Kit Kat, Snickers cùng dưa chua và khoai tây chiên. Tuy vậy, nữ ca sĩ vẫn duy trì được vóc dáng và thể lực nhờ chăm chỉ tập gym, tập các bài HIIT và lớp barre cường độ cao.

Một phần nguyên nhân dẫn đến sự biến động về ngoại hình và cân nặng của Selena Gomez có liên quan đến cuộc chiến dai dẳng với bệnh lupus - căn bệnh tự miễn cô mắc phải trong nhiều năm qua. Do biến chứng của bệnh, năm 2017, cô đã phải trải qua ca phẫu thuật ghép thận do người bạn thân Francia Raisa hiến tặng. Nữ ca sĩ từng nghẹn ngào chia sẻ trên podcast của Jay Shetty rằng việc liên tục bị dư luận xoi mói, chỉ trích về cân nặng từng khiến tâm lý cô bị ảnh hưởng nặng nề và chịu nhiều tổn thương.

Selena Gomez hiện đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân vô cùng ngọt ngào bên ông xã Benny Blanco ẢNH: AP/AFP

Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân của cặp sao còn liên tục đối mặt với không ít sóng gió khi Benny Blanco sở hữu hàng loạt thói quen vệ sinh cá nhân gây tranh cãi. Theo tờ Tyla, "phù thủy âm nhạc" từng khiến mạng xã hội dậy sóng và nhận về vô số lời chỉ trích khi thừa nhận bản thân "không tin vào việc phải tắm rửa mỗi ngày" vì muốn cơ thể luôn giữ lại một mùi hương nam tính tự nhiên.

Thậm chí, trên podcast Friends Keep Secrets phát sóng hồi cuối tháng 2.2026, Blanco còn khiến khán giả "chao đảo" khi thản nhiên gác đôi bàn chân trần bám bẩn đen kịt lên ghế sofa, kèm theo những hành động thô lỗ như vô tư "đánh rắm" trước ống kính. Nhiều người hâm mộ quốc tế thời điểm đó đã tỏ ra kinh hãi, thậm chí tràn vào trang cá nhân thúc giục Selena Gomez "hãy chạy ngay đi".

Tuy nhiên, trước làn sóng công kích dữ dội, cựu "công chúa Disney" thể hiện tình yêu vô điều kiện dành cho chồng. Tờ HOLA! đưa tin, ngay giữa đỉnh điểm của cuộc khủng hoảng, Selena Gomez đã lập tức có động thái bảo vệ Blanco đầy tinh tế trên trang cá nhân. Cô đăng tải một đoạn video ngắn ghi lại cảnh cả hai hôn nhau ngọt ngào, đính kèm dòng trạng thái đanh thép nhằm dập tắt mọi lời chê bai: "Mỗi ngày trôi qua em lại càng yêu anh nhiều hơn, tình yêu của em".

Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất và chương trình nấu ăn Selena + Chef ăn khách, cô còn gặt hái thành công vang dội với thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty.

Mới đây nhất, Rare Beauty vừa gây tiếng vang lớn khi ra mắt chiến dịch quảng cáo dòng kem nền mới. Theo MEGA, chiến dịch có sự tham gia của 48 cá nhân đến từ khắp châu Mỹ Latinh để đại diện cho 48 sắc thái da khác nhau. Selena Gomez khẳng định dự án này mang thông điệp nhân văn sâu sắc về sự hiện diện và tôn vinh tính đa sắc thái của cộng đồng người Latinh đến với truyền thông quốc tế.