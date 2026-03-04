Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Sự thật về tình bạn giữa Demi Lovato và Selena Gomez thời điểm hiện tại

Nguyễn Quang Hải
Nguyễn Quang Hải
04/03/2026 20:46 GMT+7

Hơn 20 năm kể từ lần đầu gặp nhau trên trường quay 'Barney & Friends', Demi Lovato đã chia sẻ những cập nhật mới nhất về mối quan hệ với Selena Gomez, đồng thời nhìn lại hành trình trưởng thành cùng nhau giữa môi trường Hollywood đầy áp lực, E! News đưa tin ngày 4.3.

Mối gắn kết giữa Demi LovatoSelena Gomez chưa bao giờ là một tình bạn bình thường. Hai nghệ sĩ quen nhau từ năm 2002 khi cùng tham gia chương trình thiếu nhi Barney & Friends, trước cả khi trở thành những gương mặt quen thuộc của Disney Channel.

Tình bạn hơn 20 năm

Xuất hiện trong tập phát sóng ngày 3.3 của podcast Baby, This is Keke Palmer, Demi Lovato chia sẻ rằng chính tình bạn có sẵn với Selena Gomez đã mang lại cho cô cảm giác an toàn khi bước chân vào Disney Channel.

Sự thật về tình bạn giữa Demi Lovato và Selena Gomez thời điểm hiện tại - Ảnh 1.

Demi Lovato và Selena Gomez quen nhau từ khi còn là diễn viên nhí. Cả hai lần đầu gặp gỡ trên trường quay chương trình thiếu nhi Barney & Friends vào năm 2002

Ảnh: Everett Collection

"Điều tuyệt vời là Selena và tôi đã là bạn trước khi làm việc cho Disney Channel, vì chúng tôi từng đóng chung trong Barney. Khi đến với Disney, tôi cảm thấy mình có sẵn một tình bạn ở đó", Demi Lovato nói.

Nữ ca sĩ 33 tuổi, người từng tham gia Barney & Friends cùng Selena Gomez trong hai mùa từ năm 2002 đến 2004, nhấn mạnh cô luôn biết ơn mối quan hệ này: "Tôi vô cùng trân trọng và sẽ luôn biết ơn tình bạn mà tôi có và vẫn đang duy trì với cô ấy".

Sự thật về tình bạn giữa Demi Lovato và Selena Gomez thời điểm hiện tại - Ảnh 2.

Áp lực so sánh giữa hai ngôi sao tuổi teen từng là thử thách lớn trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khiến bộ đôi từng "cạch mặt" nhau

Ảnh: Vogue

Tuy nhiên, việc trưởng thành trong ánh hào quang từ khi còn nhỏ không hề dễ dàng, đặc biệt khi cả hai liên tục bị đặt lên bàn cân so sánh. Trong khi Demi Lovato đảm nhận vai chính trong series Sonny with a Chance, Selena Gomez lại tỏa sáng với Wizards of Waverly Place.

"Thật sự rất khó khăn khi mọi người luôn so sánh bạn với người khác, nhất là khi bạn còn trẻ và vốn đã có những bất an riêng. Bạn bắt đầu so sánh bản thân với người khác. Nhưng mẹ tôi luôn dạy rằng trên đời này có chỗ cho tất cả mọi người. Đây không phải là một cuộc cạnh tranh", giọng ca Give your heart a break cho biết.

Sự thật về tình bạn giữa Demi Lovato và Selena Gomez thời điểm hiện tại - Ảnh 3.

Demi Lovato bày tỏ sự ủng hộ dành cho Selena Gomez và nói rằng cả hai vẫn đang duy trì tình bạn tốt đẹp

Ảnh: Billboard

Theo lời Demi Lovato, mẹ cô - bà Dianna De La Garza, từng nhắc nhở mỗi người đều có tiếng nói và con đường riêng. Chính điều đó đã giúp nữ ca sĩ vượt qua giai đoạn áp lực ấy và tiếp tục ủng hộ những người xung quanh.

Bất chấp những thăng trầm từng trải qua, Demi Lovato cho biết cô vẫn luôn dõi theo và cổ vũ Selena Gomez. Đặc biệt, cô không ngần ngại bày tỏ sự vui mừng trước giai đoạn mới trong cuộc sống của nữ diễn viên Only Murders in the Building, bao gồm album mới I Said I Love You First thực hiện cùng người chồng hiện tại là Benny Blanco.

Trong lần xuất hiện trên chương trình Watch What Happens Live hồi tháng 9.2025, Demi Lovato cho biết: "Tôi thực sự không thể vui hơn khi chứng kiến những điều đang đến với cô ấy. Từ tận đáy lòng, tôi chỉ mong cô ấy luôn hạnh phúc và gặp thật nhiều điều tốt đẹp nhất".

Demi Lovato đã kết hôn với Jordan "Jutes" Lutes vào tháng 5.2025, tiết lộ cô đã nghe toàn bộ album của Selena Gomez và đặc biệt yêu thích ca khúc Bluest Flame.

Câu chuyện của Demi Lovato và Selena Gomez là minh chứng cho một tình bạn trưởng thành theo thời gian, vượt qua những so sánh, áp lực và biến động của ngành giải trí để tiếp tục duy trì sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau.

Tin liên quan

Hailey Bieber - Selena Gomez thổi bùng nghi vấn mâu thuẫn

Hailey Bieber - Selena Gomez thổi bùng nghi vấn mâu thuẫn

Phát ngôn được cho là 'đụng chạm' nhau của Hailey Bieber và Selena Gomez khiến mối quan hệ giữa hai người đẹp này lại trở thành tâm điểm bàn tán khắp mạng xã hội.

Selena Gomez 'nghỉ chơi' với người bạn từng hiến thận cho mình?

Khám phá thêm chủ đề

Selena Gomez Demi Lovato tình bạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận