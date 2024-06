Demi Lovato chia sẻ hành trình 5 lần vào trại cai nghiện

Demi Lovato thẳng thắn kể lại hành trình vượt qua cơn nghiện và cuộc đấu tranh cho sức khỏe tâm thần, tiết lộ rằng cô từng cảm thấy vô vọng trong khoảng thời gian đen tối nhất. Ca sĩ 32 tuổi nói về cảm giác "thất bại" mỗi lần tham gia điều trị nhưng cuối cùng cũng tìm được những khoảnh khắc vui vẻ để giúp cô nhìn thấy tia hy vọng một lần nữa.

Demi Lovato đã tìm lại được "ánh sáng" sau khi bắt đầu tự mình nỗ lực INSTAGRAM NV

Trong cuộc trò chuyện chân thành với tiến sĩ Charlie Shaffer - con trai của Anna Wintour tại trung tâm sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên ở buổi phúc lợi được tổ chức hằng năm của bệnh viện New York-Presbyterian, Demi đã bày tỏ con đường hồi phục thể chất và tinh thần của mình đầy thử thách như thế nào.

Cô giải thích: "Tôi đã đến điều trị nội trú năm lần và có điều gì đó mà mỗi lần quay lại trung tâm cai nghiện, tôi lại cảm thấy thất vọng. Tôi biết rõ những trải nghiệm tiêu cực đó nhưng cuối cùng tia hy vọng đã lóe lên khi tôi bắt đầu bắt tay vào công việc, cho dù đó là một công việc bình thường, một chương trình âm nhạc hay nói chuyện với nhóm điều trị của tôi và xây dựng các mối quan hệ ở đó".



Nổi tiếng từ khi còn nhỏ là "con dao hai lưỡi" khiến Demi sa ngã INSTAGRAM NV

Ngôi sao 9X tâm sự: "Tôi nghĩ tia hy vọng dần thay đổi khi tôi bắt đầu tìm thấy niềm vui với những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Đó là điều mà trước đây tôi thấy rất xa lạ vì tôi đã quá quen với việc không nhìn thấy bất kỳ điều hy vọng nào. Cảm giác như tôi đã chạm đáy và tôi phải ý thức được việc mình cần làm ngay bây giờ, bởi đây là cuộc sống, một cuộc sống đang hồi phục và đó là điều mà tôi đã trì hoãn bấy lâu nay".



Demi hiện tại đang tập trung cho sự nghiệp âm nhạc INSTAGRAM NV

Chủ nhân bản hit Let it go nhận thấy các vấn đề về sức khỏe tâm thần không bỏ qua cho bất kỳ ai, nó khiến người bệnh cảm thấy trống rỗng và mơ hồ: "Mãi đến khi điều trị lần đầu tiên, tôi mới nhận ra đây dường như không phải là mình. Đó chỉ là một phần tạo nên tôi. Tôi biết ơn những điều đã trải qua và những gì tôi đã vượt qua".



Năm 7 tuổi, Demi Lovato xuất hiện trong chương trình Barney & Friends, đánh dấu cột mốc đầu tiên bước chân vào làng giải trí. Tuy nhiên phải đến khi gia nhập Disney, tên tuổi của cô mới thực sự vụt sáng. Demi là nữ chính trong dự án phim Camp rock, đóng cùng nhóm nhạc đình đám thời bấy giờ là Jonas Brothers. Thành công của bộ phim đã mở đường cho sự nghiệp của cô với tư cách ca sĩ sau này.