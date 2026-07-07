'Anh trai vượt ngàn chông gai' bùng nổ tranh cãi, ê kíp phải công khai xin lỗi

34 "anh tài" trong vòng hội ngộ Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 ẢNH: NSX

Trong bài đăng được chia sẻ trên fanpage chính thức của Anh trai vượt ngàn chông gai, ê kíp thừa nhận đã lơ là, thiển cận trong khâu kiểm duyệt nội dung trên group (nhóm) Anh trai vượt ngàn chông gai vào đêm 4.7 vừa qua, khi chương trình đang phát sóng tập 2. Từ đó, dẫn đến lỗi duyệt đăng bài có nội dung gây ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh nghệ sĩ. "Dù phát hiện ngay và lập tức gỡ bài nhưng ê kíp hiểu rõ đây là sai phạm rất nghiêm trọng", phía này cho hay.

Bên cạnh đó, ê kíp chương trình thừa nhận những thiếu sót về nội dung hiển thị trên nền tảng nhạc số và trong khâu phát hành tiết mục trên nền tảng YouTube cũng đã khiến khán giả và cộng đồng "gai con" (tên gọi gần gũi của cộng đồng người hâm mộ chương trình) phiền lòng. Họ nhận hoàn toàn trách nhiệm về những sai sót kể trên đồng thời đề cập: "Trong 2 ngày qua, ê kíp đã có các biện pháp siết chặt kiểm duyệt, chấn chỉnh cách làm, kỷ luật nghiêm khắc các nhân sự không làm tròn nhiệm vụ để cam kết những lỗi tương tự sẽ không bao giờ lặp lại".

Các tiết mục trong tập 2 của chương trình nhận nhiều sự quan tâm từ khán giả ẢNH: NSX

Ê kíp Anh trai vượt ngàn chông gai gửi lời xin lỗi đến khán giả, người hâm mộ khi sai sót khiến họ buồn lòng, hoang mang, phẫn nộ thậm chí lung lay niềm tin vào chương trình. Phía này cũng giải thích về việc lên tiếng khi sự việc đã trôi qua 2 ngày không phải do trốn tránh hay không nhận thấy hậu quả mà vì họ cùng ngồi lại để suy nghĩ thật cẩn trọng, rà soát lại tất cả những lỗ hổng trong cách vận hành để thay đổi, hoàn thiện và đảm bảo sẽ không xảy ra những sự việc tương tự.

Bài đăng của ê kíp cũng ghi nhận nỗ lực của các "anh tài", tri ân sự ủng hộ, yêu thương của khán giả, người hâm mộ chương trình và cam kết tiếp tục hành trình bằng sự tử tế, chân thành, nói không với chiêu trò, "drama", văn hóa độc hại. Cuối cùng, ê kíp mong có cơ hội được sửa sai và mong khán giả, người hâm mộ ở lại để tiếp thêm sức mạnh, động lực để hoàn thiện hơn mỗi ngày.

Bài viết nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác trên fanpage với nhiều bình luận trái chiều. Không ít ý kiến cho rằng đây là lời xin lỗi muộn màng, nội dung lan man trong khi sự việc đã làm mất niềm tin ở khán giả, gây ảnh hưởng đến các "anh tài". Thậm chí, không ít khán giả tuyên bố ngừng ủng hộ chương trình. Trong khi đó, nhiều dân mạng ghi nhận sự cầu thị của ê kíp và tiếp tục dõi theo hành trình của 34 "anh tài".

Tiết mục của Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh (từ trái sang) ở tập 2 gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội ẢNH: NSX

Tranh cãi được cho là bắt nguồn từ thời điểm tập 2 lên sóng cuối tuần qua, khi ê kíp sản xuất có cách kêu gọi thiếu chừng mực trong nhóm/kênh cập nhật thông tin của chương trình. Trong đó, phía ê kíp cho biết họ đã đăng các tiết mục lên các nền tảng và kêu gọi người hâm mộ đẩy mạnh việc chia sẻ đồng thời gọi họ là "team". Cách gọi này cộng với cách diễn đạt trong tin nhắn trước đó khiến nhiều khán giả khó chịu, cho rằng họ không được tôn trọng, bị ra lệnh như nhân viên. Sự việc khiến nhiều người hâm mộ thẳng thừng rời nhóm.

Bên cạnh sự việc kể trên, tập 2 của Anh trai vượt ngàn chông gai 2026 cũng gây tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội khi tiết mục của Biệt đội tái xuất (quy tụ 5 "anh tài" mùa 1: Jun Phạm, Thanh Duy, BB Trần, Neko Lê và Duy Khánh) giành chiến thắng khi tranh tài với nhóm của Nguyễn Văn Chung, Vương Anh Tú, 14 Casper và Hoàng Dũng. Nhiều ý kiến cho rằng tiết mục của các "anh tài" mùa 1 không đầu tư mạnh về âm nhạc mà chỉ tập trung vào trang phục "quá lố", chiêu trò trình diễn, không có gì đặc sắc, hấp dẫn, không xứng đáng giành chiến thắng. Việc đa số thành viên nhóm "anh tài" này giành điểm bình chọn cá nhân cao cũng khiến nhiều người xem bất bình, cho rằng kết quả này thiếu công bằng với các "anh tài" mùa 2026.