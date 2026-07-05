Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói lý do bật khóc trong 'Anh trai vượt ngàn chông gai'

Trong tập 2 Anh trai vượt ngàn chông gai, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cùng với Hoàng Dũng, Vương Anh Tú và 14 Casper lập nhóm Anh Tài Tình, thể hiện ca khúc Nàng thơ trong sự cổ vũ của khán giả. Ở phần solo, tác giả ca khúc tỉ view gây bất ngờ khi thể hiện Anh say rồi, thay vì những bản hit vốn gắn liền với sự nghiệp của mình như Đêm trăng tình yêu, Vầng trăng khóc, Nhật ký của mẹ hay Viết tiếp câu chuyện hòa bình. Chính điều này cũng khiến khán giả tò mò.

Chia sẻ của Nguyễn Văn Chung

Nguyễn Văn Chung thể hiện ca khúc Anh say rồi trên sân khấu Anh trai vượt ngàn chông gai ẢNH: BTC

Nguyễn Văn Chung lý giải tiết mục của mình có sự kết nối với bài thi nhóm, tạo nên một câu chuyện đầy đủ các cung bậc cảm xúc mà một người sẽ trải qua trước khi đến với bến đỗ là hôn nhân. Nam nhạc sĩ cho biết bản thân đã nhường cho các đồng nghiệp chọn trước những bài hát mà họ thể hiện, còn anh là người chọn sau cùng.

“Mọi người cũng thấy rằng mỗi bài mà các anh em chọn đều có những cung bậc và khoảnh khắc khác nhau của tình yêu, mà tình yêu thì ngoài hạnh phúc ra còn có nỗi đau chia ly tan vỡ nữa. Vì thế mình đã chọn bài Anh say rồi để thể hiện cung bậc còn sót lại ấy”, anh nói.

Nguyễn Văn Chung chia sẻ thêm bản thân mong muốn kể một câu chuyện trọn vẹn cho khán giả, tạo thành một tiết mục ý nghĩa hơn là việc mình phải khoe “tôi đã sáng tác những bài hit này”.

Nói về việc không tham gia viết x-part (một đoạn sáng tác thêm vào ca khúc quen thuộc), Nguyễn Văn Chung cho biết các đồng nghiệp đã nhận trách nhiệm này và thấy “như vậy là đủ rồi, mình không muốn băm nát bài hát đó”.

Anh nói thêm Nàng thơ là ca khúc anh yêu thích nên “đó là sự tôn trọng mà một nhạc sĩ như tôi có thể dành cho một nhạc sĩ, giữ những gì vừa vặn nhất, đẹp nhất cho tác phẩm của họ”.

Dù được khen ngợi song tiết mục của Nguyễn Văn Chung và các đồng đội không thể giành chiến thắng trong vòng chào sân ẢNH: BTC

Một trong những chi tiết gây xúc động trong chương trình là khoảnh khắc Nguyễn Văn Chung bật khóc khi con gái gửi lời chúc đến mình trước khi bước lên sân khấu. Cụ thể, Suri Kim Anh chia sẻ rằng: “Hôm nay là đêm diễn đầu tiên của cha trong chương trình. Con cũng hồi hộp và mong chờ tiết mục của cha sẽ như thế nào. Từ nhỏ đến giờ, con thấy cha là người đam mê, dành tâm huyết cho âm nhạc nên con mong trong đêm diễn sắp tới, cha sẽ thật tự tin, tỏa sáng. Chúc cha có đêm diễn vui và trọn vẹn. Cha ráng hát hay và tận dụng hát 300 bài hát thiếu nhi, con và mọi người sẽ luôn ủng hộ cha”.

Chia sẻ thêm về khoảnh khắc bật khóc này, Nguyễn Văn Chung cho biết lúc đầu, khi tham gia ghi hình, anh đã phải giấu hết tất cả mọi người vì lý do bảo mật và cũng muốn gây bất ngờ, nhất là Suri Kim Anh. Bởi nam nhạc sĩ biết bé rất thích chương trình mùa trước.

“Mình đã nhờ 33 anh tài ký tên vào cuốn sổ để tặng con. Và việc lại nhìn thấy con xuất hiện trong trạm tiếp lửa khiến mình bất ngờ và xúc động vì cả năm rồi không được nhìn thấy con. Những lời nói của con khiến mình thêm quyết tâm và tự tin hơn trên sân khấu”, anh bộc bạch.

Trong chương trình, dù nhóm của Nguyễn Văn Chung nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả song vẫn chưa thể giành chiến thắng trước đội của đối thủ. Chính điều này cũng khiến khán giả không khỏi tiếc nuối.