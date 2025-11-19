Hoa hậu Thùy Tiên gửi lời xin lỗi khách hàng đã mua kẹo Kera

Chiều ngày 19.11, TAND TP.HCM chuyển sang phần tranh luận đối với 5 bị cáo "lừa dối khách hàng" khi quảng bá kẹo Kera không đúng sự thật, thu lợi bất chính hơn 12,4 tỉ đồng, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt.

Hoa hậu Thùy Tiên: "Đây là bài học rất lớn cho bị cáo và các cổ đông"

Nói lời sau cùng, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên chỉ mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo: "Vì mục đích ban đầu có ý tưởng tốt đẹp, mong dự án kinh doanh giúp cho cộng đồng. Đây là bài học rất lớn cho bị cáo và các cổ đông". Bị cáo Thùy Tiên cũng gửi lời xin lỗi đến khách hàng.

Khi nói lời sau cùng, hoa hậu Thùy Tiên và các bị cáo trong vụ án gửi lời xin lỗi đến khách hàng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Bị cáo Quang Linh Vlogs cho rằng mình có ý thức bồi thường cho khách hàng để cho thấy có phần trách nhiệm. "Bị cáo nhận lấy trách nhiệm và lỗi lầm của mình, mong tòa giơ cao đánh khẽ. Cho bị cáo gửi lời cảm ơn tới người mẹ đã dạy bị cáo trở thành công dân tốt và cống hiến cho xã hội. Con xin lỗi mẹ vì đã phụ lòng dạy dỗ của mẹ", bị cáo Quang Linh Vlogs nói trong nước mắt.

Bị cáo Linh cũng mong rằng từ bài học của mình mà các doanh nghiệp khác hãy xem để cảnh tỉnh.

Còn bị cáo Hằng du mục nghẹn ngào trước bục khai báo: "Mong tòa cho bị cáo hưởng mức án nhẹ nhất để sớm trở về giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn khác".

Tại phần bào chữa cho hoa hậu Thùy Tiên, luật sư thay mặt cho thân chủ gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng. Theo luật sư, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù đối với Thùy Tiên là quá khắt khe, nên cần xem xét lại vai trò và vị trí của bị cáo trong vụ án.

Theo luật sư, thân chủ của ông chỉ là người thực hiện hành vi giản đơn. Ngay từ ban đầu, bị cáo được mời hợp tác về nông sản với mong muốn phát triển cho đất nước. Bị cáo chưa góp vốn mà đã thỏa thuận thành lập công ty độc lập. Phân chia lợi nhuận 25% cho bị cáo, do Thùy Tiên muốn tham gia điều hành nên mới tăng lên 30%.

Suốt quá trình bán kẹo Kera, bị cáo không tham gia sản xuất kẹo cũng như thành phần các chất. Là người không có chuyên môn, nên bị cáo và gia đình cũng đều sử dụng sản phẩm kẹo Kera. Toàn bộ lịch trình và kịch bản bị cáo cũng chỉ thực hiện theo hướng dẫn. Thùy Tiên cũng chưa được nhận số tiền thực tế từ việc bán hàng, ngoại trừ từ 6,8 triệu đồng tiền hoa hồng từ gắn giỏ hàng trên TikTok.

Ngoài ra, Thùy Tiên nhiều lần được tặng bằng khen, thư cảm ơn của các cơ quan, tổ chức vì đã tích cực có những đóng góp cho cộng đồng.

Tự bào chữa, Thùy Tiên nói thống nhất phần bào chữa của luật sư và không tranh luận gì thêm.

Hoa hậu Thùy Tiên gửi lời xin lỗi khách hàng đã mua kẹo Kera

Luật sư bào chữa cho các bị cáo trong vụ án cũng đề nghị tòa xem xét cho thân chủ mức án phù hợp. Trong đó, bị cáo Hằng du mục, đã hoạt động nhiều thiện nguyện ủng hộ cho bà con bị bão lũ, đang hỗ trợ nuôi 100 trẻ em nhỏ ở vùng cao Hà Giang, hiện bị cáo đang nuôi hai con còn rất nhỏ. Còn bị cáo Quang Linh Vlogs cũng đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam…



Cảnh tỉnh cho những trường hợp khác...

Đối đáp lại, đại diện Viện kiểm sát cho rằng thời gian vừa qua có nhiều KOLs quảng cáo không đúng sự thật: "Việc đề nghị mức án nghiêm khắc không chỉ để trừng trị các bị cáo, mà còn là để cảnh tỉnh cho những trường hợp khác".

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Thúc Thùy Tiên cũng thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng nêu.

Về đề xuất tăng tỷ lệ lợi nhuận từ 25% lên 30%, Thùy Tiên thừa nhận do bị cáo đề xuất vì thấy dự án hay.

Cáo trạng nêu, các bị cáo đã xây dựng kịch bản, đưa ra các thông tin gian dối, không đúng sự thật về vùng nguyên liệu, tính năng, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên mạng xã hội với mục đích bán sản phẩm thu lợi bất chính.

Bị cáo Hằng du mục bật khóc khi nói lời sau cùng ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Trong đó, Hằng du mục, Quang Linh Vlogs, hoa hậu Thùy Tiên đăng video trên kênh TikTok cá nhân. Hằng thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 5 lần, được trả hoa hồng 178 triệu đồng thông qua tiếp thị liên kết trên TikTok. Còn Quang Linh thực hiện, tham gia phát sóng trực tiếp 6 lần; Thùy Tiên là 3 lần...