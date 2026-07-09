NSƯT Đại Nghĩa trải lòng về quyết định xuống tóc gieo duyên

Trước khi chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai công bố dàn nghệ sĩ, ban tổ chức đã tung ra một gợi ý bằng logo của chương trình kịch thiếu nhi đình đám Ngày xửa ngày xưa. Khi đó, khán giả đồn đoán về các cái tên gạo cội như Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Đình Toàn... Để rồi đến ngày công bố chính thức, người hâm mộ đã "vỡ òa" khi cái tên lộ diện lại là Đại Nghĩa.

Chia sẻ trong Đời nghệ sĩ, Đại Nghĩa thẳng thắn thừa nghĩa ca hát không phải là sở trường, đó chỉ là một kỹ năng cần có của một người diễn viên. Việc anh nhận được sự đón nhận nồng nhiệt và tạo nên những tạo hình chế lan tỏa khắp cõi mạng là một sự may mắn lớn.

Đại Nghĩa là khách mời trong chương trình Đời nghệ sĩ, lên sóng trên VTV9 Ảnh: NSX

Tuy nhiên, áp lực tại sân chơi này không hề nhỏ. Nếu như ở sân khấu kịch, dàn diễn viên chỉ gói gọn vài chục người, các vai diễn chủ chốt chỉ khoảng 3-4 người, còn ở Anh trai vượt ngàn chông gai lại là nơi tụ hội của 34 tài năng. Chính vì vậy, Đại Nghĩa chia sẻ anh dường như phải sống bằng một "nhân cách khác", buộc phải hóa thân và thích ứng để hòa hợp với chương trình, mang lại hiệu ứng tốt nhất cho mỗi lần xuất hiện.

Quyết định táo bạo của Đại Nghĩa

Tham gia chương trình, nghệ sĩ Đại Nghĩa được khán giả yêu thương gọi với tên “Nuội”. Sức hút của cái tên này lớn đến mức, dù trong chương trình quy định gọi nhau là "anh em", nhưng khi bước ra sau ống kính, các nghệ sĩ trẻ vẫn trìu mến gọi anh là "Nuội" và xưng "con". Câu nói cửa miệng của đàn em: "Hồi nhỏ con đi coi Nuội đóng kịch đó" - không chỉ là minh chứng cho tuổi nghề của Đại Nghĩa mà còn là sự kính trọng, yêu thương mà thế hệ trẻ dành cho anh.

NSƯT Đại Nghĩa đi tìm sự quân bình giữa náo nhiệt của showbiz Ảnh: NSX

Đặc biệt, sức nóng từ sự xuất hiện của Đại Nghĩa tại chương trình đã tạo nên một hiệu ứng dây chuyền mạnh mẽ: vé của chuỗi kịch Ngày xửa ngày xưa trong mùa hè này liên tục rơi vào tình trạng "cháy vé". Nam nghệ sĩ xúc động chia sẻ rằng, khi diễn Ngày xửa ngày xưa, các diễn viên như đang đánh thức đứa trẻ bên trong mình và hiện thực hóa ước mơ của những người lớn.

Đằng sau một Đại Nghĩa đầy năng lượng trên sân khấu là một góc khuất vô cùng bình yên. Khán giả chắc hẳn vẫn còn nhớ sự kiện nam nghệ sĩ xuất gia gieo duyên cách đây vài năm. Chia sẻ tại chương trình, nam nghệ sĩ khẳng định đó là tâm nguyện anh ấp ủ từ khi còn nhỏ và là suy nghĩ chín chắn của bản thân, hoàn toàn không phải vì bốc đồng hay muốn tạo scandal.

"Những niềm tin tâm linh có ý nghĩa rất lớn, giúp tôi cân bằng lại những hoạt động sôi nổi trong giới giải trí. Nó giữ cho cảm xúc của tôi được nhẹ nhàng, quân bình, nếu không sẽ rất dễ bị cuốn theo sự náo nhiệt của showbiz", NSƯT Đại Nghĩa trải lòng về mong muốn được sống nhẹ nhàng khi trở về với gia đình.

Kết thúc chương trình, NSƯT Đại Nghĩa gửi tặng khán giả những giai điệu đong đầy cảm xúc qua ca khúc Có chàng trai viết lên cây, Rất lâu rồi mới khóc và màn hòa giọng đầy hoài niệm trong Chờ một tiếng yêu cùng ca sĩ Đông Đào và Nguyên Vũ.

