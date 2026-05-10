Đại Nghĩa hé lộ bí quyết hóa thân thành thần tượng

Theo nhà sản xuất, NSƯT Đại Nghĩa không chỉ được yêu mến bởi sự hoạt ngôn mà còn có nhiều kinh nghiệm sân khấu để đưa ra những nhận xét chuyên môn, đồng thời truyền cảm hứng cho các thí sinh trẻ.

NSƯT Đại Nghĩa với vai trò giám khảo trong Biến hóa bất ngờ mùa 3 Ảnh: NSX

Dù bận rộn với lịch trình hoạt động ở sân khấu, đóng phim và tham gia show thực tế về âm nhạc, nhưng Đại Nghĩa vẫn quyết định sắp xếp thời gian để tiếp tục đồng hành với Biến hóa bất ngờ. Theo anh, hiện có nhiều cuộc thi về chủ đề hóa thân nhưng điểm khác biệt ở Biến hóa bất ngờ là việc thí sinh còn được khoe giọng hát thật của mình trên sân khấu, gây tò mò trong việc phán đoán.

Theo Đại Nghĩa, mỗi nghệ sĩ sẽ có điểm độc đáo riêng. Vì vậy, thí sinh cần để ý cách nhả chữ, phong cách trình diễn hay kể cả nốt ruồi trên gương mặt của thần tượng. Anh nói: "Khi nắm được tinh thần của thần tượng và tô đậm lên thì khán giả sẽ thích thú với phần trình diễn". Quán quân Biến hóa bất ngờ sẽ nhận giải thưởng cao nhất trị giá 100 triệu đồng.

Tập đầu tiên của chương trình lên sóng ngày 14.5 trên THVL1. Ngoài Đại Nghĩa, cuộc thi còn có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hồ Việt Trung, Ốc Thanh Vân, Thùy Trang, Hamlet Trương, Bình Tinh trong vai trò giám khảo khách mời.