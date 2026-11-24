Theo thống kê của đơn vị hoạt động trong lĩnh vực đo lường và phân tích dữ liệu mạng xã hội Socialite, trong danh sách top 8 sự kiện và chiến dịch thương hiệu nổi bật trong tuần (tính từ ngày 16 - 22.11), live concert See The Light của ca sĩ Mỹ Tâm tại TP.HCM dẫn đầu với tổng số lượt thảo luận lên đến 62.346. Đây là đêm diễn lớn trong sự nghiệp của giọng ca Họa mi tóc nâu, hút hơn 25.000 khán giả.

Đáng chú ý, đứng thứ hai trong danh sách này là việc TP.HCM đăng cai Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 với hơn 55.038 lượt thảo luận. Theo ghi nhận, trong danh sách, phần lớn là các hoạt động giải trí và chiến dịch thương hiệu, nên việc một sự kiện thể thao toàn quốc xuất hiện ở vị trí thứ hai cho thấy mức độ quan tâm đáng kể của mọi người trên môi trường số.

Kết quả này được ghi nhận trong tuần diễn ra nhiều hoạt động quan trọng của đại hội, đặc biệt là lễ khai mạc tối 21.11 tại Công viên Bờ sông Sài Gòn, TP.HCM. Với chủ đề Khát vọng vinh quang, lễ khai mạc được tổ chức trong không gian mở bên sông Sài Gòn, kết hợp giữa nghệ thuật, thể thao, công nghệ trình diễn hiện đại và những giá trị lịch sử, văn hóa của dân tộc.

Những màn trình diễn thể thao trên mặt nước, nghi thức rước và thắp đuốc, chương trình nghệ thuật đặc sắc cùng không khí giao lưu sôi động của các đoàn vận động viên đã tạo nên những hình ảnh hấp dẫn, có khả năng lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội.

Những khoảnh khắc ấn tượng trong lễ khai mạc Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 Ảnh: Ngọc Dương

Không chỉ gây ấn tượng ở lễ khai mạc, đại hội còn mang đến bầu không khí tranh tài sôi động tại nhiều địa điểm thi đấu. Những cuộc so tài hấp dẫn, các thành tích nổi bật cùng sự cổ vũ của đông đảo người dân đã góp phần đưa sự kiện đến gần hơn với công chúng. Trong công tác tổ chức đại hội, TP.HCM đã chú trọng kết hợp hoạt động thể thao với quảng bá hình ảnh thành phố, tổ chức những chương trình nghệ thuật, giao lưu trong không gian mở, tạo điều kiện để người dân và du khách hòa mình vào không khí ngày hội.

Xếp vị trí thứ 3 trong danh sách này là gallery & listening party (Không gian trưng bày kết hợp thưởng thức âm nhạc) cho album mới của Hồ Ngọc Hà. Đây là dịp mà giọng ca 8X chia sẻ về dự án, đồng thời trải lòng về những thay đổi trong tư duy âm nhạc, quan điểm làm nghề ở hiện tại. Theo ghi nhận, sự kiện này quy tụ đông đảo dàn sao Việt như Trấn Thành, Thanh Hằng, Như Vân…

Hồ Ngọc Hà trong buổi giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới Ảnh: NVCC

Fanmeeting của Ninh Dương Lan Ngọc xếp vị trí thứ 4. Tổ chức ngày 21.11 tại Nhà hát Bến Thành, chương trình không chỉ là dịp để diễn viên Cánh đồng bất tận cùng khán giả ôn lại hành trình hoạt động nghệ thuật, mà cô còn dành tặng những món quà đặc biệt khi kết hợp cùng các thành viên nhóm Lunas hay Lâm Vĩ Dạ, Steven Nguyễn, Kỳ Duyên, Chi Pu… Chương trình thu hút hơn 40.237 lượt thảo luận trên mạng xã hội, số liệu do Socialite công bố.

Trong khi đó, vị trí thứ 5 thuộc về V-Beyond. Tổ chức tại Mỹ, chương trình quy tụ dàn khách mời là những “anh tài”, “chị đẹp” trong các show truyền hình thực tế, điển hình như Minh Tuyết, Ái Phương, Bùi Lan Hương, Minh Hằng, Thanh Duy, Jun Phạm, Bùi Công Nam, Hoàng Tôn… Với tệp khán giả lớn, việc sự kiện này góp mặt trong danh sách không làm nhiều người bất ngờ.