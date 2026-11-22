Mỹ Tâm một mình “cân” trọn sân khấu 25.000 khán giả Ảnh: BTC

Tối 21.11, Mỹ Tâm tổ chức live concert See The Light Day 2 tại TP.HCM, thu hút 25.000 khán giả. Đêm diễn là màn tái ngộ của nữ ca sĩ với khán giả sau concert See The Light diễn ra tại Hà Nội vào năm 2025. Bên cạnh những "Tri Âm" (tên người hâm mộ của Mỹ Tâm), đêm nhạc còn có sự hiện diện của gia đình đến ủng hộ nữ ca sĩ cùng nhiều gương mặt quen thuộc của làng giải trí Việt như: Đàm Vĩnh Hưng, Vũ Hà, Mai Tài Phến, Phương Mỹ Chi, Hòa Minzy...

Không có MC hay khách mời biểu diễn, nữ ca sĩ làm chủ sân khấu suốt gần 4 tiếng với khoảng 40 tiết mục trong lần tái ngộ khán giả này. Mỹ Tâm liên tục biến hóa qua nhiều phong cách âm nhạc, từ những bản ballad sâu lắng đến các ca khúc được phối mới theo màu sắc dance sôi động.

Mỹ Tâm bùng nổ cùng 'Tri Âm', một mình 'cân' show

Mỹ Tâm bày tỏ niềm hạnh phúc khi tiếp tục có cơ hội tổ chức live show tại TP.HCM Ảnh: BTC

Mở màn đêm nhạc bằng ca khúc Hào quang, nữ ca sĩ cho biết đây là tiết mục mang ý nghĩa tri ân khán giả. Theo cô, ánh hào quang mà mỗi người có được không chỉ đến từ nỗ lực cá nhân mà còn được vun đắp bởi tình cảm và sự đồng hành của những người xung quanh. Mỹ Tâm bộc bạch: "Tất cả chúng ta như một chiến binh và mở màn bằng hào quang để Mỹ Tâm thấy rằng mình là một chiến binh ánh sáng, để mình đi tìm trên con đường của mình và thấy ánh sáng đó".

Mỹ Tâm cũng nhắc lại biến cố sức khỏe từng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp ca hát. Nữ ca sĩ kể, cô từng gặp vấn đề ở cổ họng, đến mức tưởng chừng không thể tiếp tục việc ca hát. Thời điểm đó, dù biết cổ họng không ổn song vì quá yêu sân khấu và khán giả, cô vẫn cố gắng biểu diễn. Việc liên tục gắng sức khiến cổ họng bị... chảy máu, buộc nữ ca sĩ phải tạm lui về "ở ẩn" để tập trung điều trị.

Trong suốt hành trình nghệ thuật, Mỹ Tâm luôn trân trọng và biết ơn từng tình cảm, sự yêu thương dù là nhỏ nhất mà khán giả dành cho mình Ảnh: BTC

Với Mỹ Tâm, đó là khoảng thời gian vô cùng khó khăn. Nhìn lại biến cố đã qua, cô cảm thấy biết ơn vì bản thân không bỏ cuộc, đủ mạnh mẽ để vượt qua những thử thách và trở lại với âm nhạc. Nữ ca sĩ quan niệm: "Cuộc sống phải có những biến cố mới có sự thành công".

Với những thăng trầm đã qua, "họa mi tóc nâu" gửi lời cảm ơn đến những khán giả đã luôn dành tình cảm yêu thương, sự ủng hộ chân thành cho cô trong gần ba thập niên gắn bó với nghệ thuật. Chủ hit Ước gì cũng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến cha mẹ vì đã sinh thành, nuôi dưỡng và trao cho cô giọng hát, để có cơ hội được công chúng yêu mến và đồng hành suốt nhiều năm qua.

Giọng ca sinh năm 1981 cũng xúc động khi biết nhiều khán giả từ Hà Nội, Đà Nẵng, thậm chí từ nước ngoài trở về TP.HCM chỉ để tham dự concert và gặp gỡ mình. Với Mỹ Tâm, sự hiện diện của những người hâm mộ ở nhiều nơi là minh chứng cho tình cảm và sự đồng hành mà họ dành cho cô trong suốt nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Với sân khấu See The Light Day 2 tại TP.HCM, giọng ca 8X đã chiêu đãi khán giả với loạt hit gắn liền với tên tuổi như: Họa mi tóc nâu, Cô gái đến từ hôm qua, Rực rỡ tháng năm, Hẹn ước từ hư vô, Tình như ngọn nến, Giấc mơ tình yêu, Ánh trăng lừa dối, Yêu dại khờ, Biết khi nào gặp lại, Cây đàn sinh viên... Ảnh: BTC

Bên dưới sân khấu, đông đảo khán giả thuộc thế hệ 8X, 9X hào hứng hòa giọng theo từng giai điệu quen thuộc. Đối với "Tri Âm", những giai điệu này như đưa về miền ký ức xưa cũ đầy hoài niệm Ảnh: BTC

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ của đêm nhạc là khi Mỹ Tâm trình diễn Em vẫn ở đây - ca khúc hoàn toàn mới được cô dành tặng ê kíp đã đồng hành trong suốt hành trình nghệ thuật. Mang màu sắc tự sự, ca khúc hé lộ những cảm xúc phía sau ánh hào quang của người nghệ sĩ, từ niềm vui, nỗi buồn khó giãi bày đến ký ức về những ngày đầu sự nghiệp, những cuộc chia xa và những người đã cùng nhau trải qua nhiều thăng trầm.

"Được đứng ở đây và làm điều yêu thích là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời tôi", Mỹ Tâm chia sẻ Ảnh: BTC

Thông qua tiết mục, nữ ca sĩ gửi gắm sự trân trọng đến những cộng sự đã sát cánh bên mình. Dù hành trình có những khó khăn, mất mát hay đổi thay, nếu được trở về thời điểm bắt đầu, cô vẫn lựa chọn con đường ấy với tất cả những niềm vui, nỗi buồn và những người đã cùng mình trưởng thành.

Hệ thống ánh sáng hiện đại, hiệu ứng lửa, pháo sân khấu, pháo hoa, pháo giấy và khói lạnh được sử dụng linh hoạt trong từng tiết mục, tạo nên những đại cảnh liên tục biến đổi. Sự kết hợp giữa âm nhạc, công nghệ ánh sáng và hiệu ứng thị giác góp phần mang đến trải nghiệm đa dạng Ảnh: BTC

Bên cạnh những khoảnh khắc giàu cảm xúc, See The Light Day 2 còn gây ấn tượng bởi quy mô dàn dựng và sự đầu tư về mặt kỹ thuật. Sân khấu được thiết kế đa tầng, kết hợp hệ thống màn hình LED quy mô lớn, đường catwalk kết nối với khán giả và các bàn nâng tự động. Khu vực khán đài được bố trí màn hình LED trung tâm cùng 4 màn hình lớn xung quanh, giúp người xem ở nhiều vị trí dễ dàng theo dõi chương trình.



