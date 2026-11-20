Sau hơn hai thập niên ca hát, Mỹ Tâm vẫn giữ nét tươi tắn quen thuộc với khán giả. Trong bộ ảnh mới, giọng ca Họa mi tóc nâu gây chú ý với vẻ đẹp đằm thắm ở tuổi 45 và phong cách thời trang thanh lịch.

Trong loạt ảnh, Mỹ Tâm chọn những thiết kế có phom dáng gọn gàng, ít chi tiết. Trang phục và phụ kiện được phối vừa phải để gương mặt và biểu cảm trở thành điểm nhấn. Trước ống kính, nữ ca sĩ cho thấy nét rạng rỡ, tự nhiên xen lẫn vẻ điềm tĩnh. Đây cũng là hai sắc thái dễ nhận thấy khi ngắm những hình ảnh mới của cô.

Mỹ Tâm khoe vẻ đẹp thanh lịch, đằm thắm trong những hình ảnh mới ẢNH: DZUNG YOKO

Một trong những tạo hình nổi bật là chiếc đầm đen kết hợp cùng trang sức kim cương. Trên nền đen, trang sức tạo điểm sáng vừa đủ, còn đường nét đơn giản của chiếc đầm giúp tổng thể giữ được vẻ thanh thoát. Cách phối này cho thấy sự tinh tế trong gu thời trang của Mỹ Tâm. Cô chọn một chi tiết làm điểm nhấn để bộ trang phục có nét sang trọng mà vẫn nhẹ nhàng.

Nữ ca sĩ lựa chọn thiết kế đầm đen, kết hợp trang sức kim cương Piaget tạo điểm nhấn cho diện mạo ẢNH: DZUNG YOKO

Vẻ ngoài của Mỹ Tâm còn được thể hiện qua những khung hình trong video Hoa nắng. Nữ ca sĩ xuất hiện giữa một khu vườn hoa ở hai thời điểm trong ngày. Dưới ánh sáng ban ngày, khung cảnh mang vẻ dịu dàng, thơ mộng và làm nổi bật nét tươi tắn trên gương mặt cô. Khi khu vườn chuyển sang sắc xanh về đêm, ánh nhìn và thần thái của nữ ca sĩ hiện lên trầm lắng hơn.

Những năm gần đây, Mỹ Tâm ngày càng định hình phong cách thời trang thanh lịch, hiện đại và linh hoạt ẢNH: DZUNG YOKO

Trong MV Hoa nắng, Mỹ Tâm xuất hiện giữa khu vườn hoa ở hai khung cảnh ngày và đêm. Ánh sáng ban ngày làm nổi bật vẻ rạng rỡ của nữ ca sĩ, còn sắc xanh của khu vườn về đêm khiến ánh nhìn của cô trở nên trầm lắng hơn. Sự thay đổi ấy cũng phù hợp với không khí của bản ballad kể về một chuyện tình còn nhiều tiếc nuối.

Ở tuổi 45, giọng ca Họa mi tóc nâu vẫn giữ nét tươi tắn quen thuộc. Vẻ đằm thắm của cô hiện rõ qua ánh nhìn và phong thái điềm tĩnh trước ống kính. Những thiết kế có đường nét đơn giản, kết hợp với phụ kiện vừa phải, giúp gương mặt và biểu cảm của nữ ca sĩ trở thành điểm nhấn.

Cùng dịp giới thiệu bộ ảnh mới, Mỹ Tâm phát hành Hoa nắng trên các nền tảng âm nhạc, kèm video minh họa. Ca khúc ra mắt trước đêm nhạc See the light Day 2, diễn ra ngày 21.11 tại TP.HCM.