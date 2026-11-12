Nguyên Vũ tiết lộ tình hình của Siu Black sau biến cố sức khỏe

Tại buổi tiệc của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 - Nguyễn Thị Minh Châu, Phương Thanh và Siu Black bất ngờ cùng xuất hiện và biểu diễn chung. Ca sĩ Nguyên Vũ xác nhận anh chính là người chủ động kết nối để hai nữ ca sĩ đứng chung sân khấu.

Màn hòa giọng của Nguyên Vũ - Siu Black - Phương Thanh

Màn hòa giọng của Nguyên Vũ, Siu Black và Phương Thanh trong buổi tiệc của Hoa hậu Minh Châu Ảnh: NVCC

Nam ca sĩ cho biết anh luôn giữ thói quen gọi điện hỏi thăm đồng nghiệp và mong muốn làm cầu nối để Phương Thanh cùng Siu Black gắn kết trở lại. Khi nhận lời mời tham gia sự kiện của Hoa hậu Minh Châu, cả hai nữ nghệ sĩ đều vui vẻ tham gia, không đặt nặng chuyện cát sê.

Chia sẻ về mối quan hệ hiện tại của hai đàn chị, Nguyên Vũ khẳng định Phương Thanh và Siu Black đã thực sự hết giận, hóa giải mọi khúc mắc và ngày càng thấu hiểu nhau hơn. Thậm chí, trước giờ diễn ra sự kiện, nữ ca sĩ Trống vắng còn chủ động đi đón Siu Black đến địa điểm tổ chức. Ngoài đời, giọng ca Ly cà phê Ban Mê cũng đã ghé thăm nhà mới của đồng nghiệp.

Trên sân khấu sự kiện, Nguyên Vũ, Phương Thanh và Siu Black có màn hòa giọng ngẫu hứng trong ca khúc Ly cà phê Ban Mê của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Theo quan sát của Nguyên Vũ, trong lúc hát chung, Phương Thanh đã chủ động tiết chế, giúp màn kết hợp của họ trở nên ăn ý hơn.

Màn tái xuất của Siu Black sau biến cố sức khỏe Ảnh: NVCC

Nói về tình trạng của Siu Black sau thời gian dài ít xuất hiện tại TP.HCM, Nguyên Vũ cho biết sức khỏe của đàn chị hiện có phần hơi yếu. Anh bày tỏ mong muốn Siu Black giữ gìn sức khỏe và nhận lời đi hát trở lại nhiều hơn để có thêm nguồn thu nhập, ổn định kinh tế.

Nguyên Vũ nhận xét dù thể trạng bên ngoài có phần mệt mỏi, nhưng nội lực bên trong của Siu Black vẫn rất mạnh mẽ. Anh hài hước kể lại rằng ngay khi bước lên sân khấu đêm tiệc, Siu Black hát máu lửa đến mức dàn âm thanh của chương trình "chịu không nổi".

Dấu ấn trong tiệc nhận vương miện của Hoa hậu Minh Châu

Dàn nghệ sĩ như Trịnh Kim Chi, Hiền Mai, Băng Châu đến chúc mừng Hoa hậu Minh Châu Ảnh: NVCC

Màn tái hợp của bộ ba Nguyên Vũ, Phương Thanh và Siu Black đã góp phần tạo nên không khí ấm cúng cho tiệc của Hoa hậu Thế giới Doanh nhân Việt Nam 2026 Nguyễn Thị Minh Châu. Sự kiện còn có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như danh ca Thái Châu, NSND Trịnh Kim Chi, Phương Thanh, Siu Black, Nguyên Vũ, Băng Châu, Hiền Mai, Quốc Đại, Hà Vân, Minh Thảo, rapper Minh Hy, MC Quỳnh Hoa và Vũ Mạnh Cường.

Cũng tại buổi tiệc này, Hoa hậu Minh Châu chính thức được ban tổ chức trao sash, bằng chứng nhận và chiếc vương miện luân lưu của cuộc thi. Theo giải thích của Nguyên Vũ, người đẹp sở hữu hai vương miện vì đã lập cú đúp giải nhất bảng B và ngôi vị hoa hậu chung cuộc, khép lại hành trình thi đấu trước khi bước vào các hoạt động cộng đồng mới.