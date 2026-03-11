Siu Black trở lại sau biến cố sức khỏe

Ca sĩ Siu Black xác nhận trở lại sân khấu sau biến cố sức khỏe ẢNH: NVCC

Hồi tháng 10.2025, thông tin Siu Black nhập viện khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Thời điểm đó, nữ ca sĩ được chuyển từ một bệnh viện tại Kon Tum lên Bệnh viện Hùng Vương (Gia Lai) để tiếp tục điều trị. Theo các bác sĩ, giọng ca sinh năm 1967 mắc suy thận mạn giai đoạn cuối, biến chứng sang suy tim, tiểu đường và bị viêm phổi nặng.

Sau thời gian điều trị tích cực, tình trạng sức khỏe của nữ ca sĩ dần cải thiện. Thỉnh thoảng, chị vẫn chia sẻ những đoạn clip hoặc hình ảnh biểu diễn trên mạng xã hội, cho thấy tinh thần lạc quan và niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ tắt. Tuy nhiên, đến cuối tháng 1.2026, Siu Black từng khiến khán giả tiếc nuối khi thông báo vắng mặt trong một đêm diễn tại Đà Lạt vì lý do sức khỏe. Khi đó, nữ ca sĩ gửi lời xin lỗi đến ban tổ chức và khán giả.

Nữ ca sĩ cho biết hiện tình hình sức khỏe đã tốt hơn và sẵn sàng trở lại sân khấu ẢNH: NVCC

"Siu Black xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả, và gửi lời xin lỗi đặc biệt đến ban tổ chức chương trình đã thông cảm và luôn yêu thương Siu Black. Đáng lẽ ngày mai (29.1), Siu Black sẽ có mặt tại Đà Lạt để gặp gỡ, giao lưu và hát cùng quý khán giả thân thương. Nhưng vì sức khỏe nên Siu Black đành lỗi hẹn với quý vị", giọng ca 6X bày tỏ.

Mới đây, giọng ca Ngọn lửa cao nguyên chính thức trở lại sân khấu khi tham gia chuỗi sự kiện nghệ thuật Save The World - Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà. Chia sẻ với chúng tôi, Siu Black cho biết hiện sức khỏe đã ổn định hơn sau quá trình hồi phục. Nữ ca sĩ bày tỏ niềm vui khi tiếp tục được đứng trên sân khấu, đồng thời khẳng định vẫn có thể thể hiện những ca khúc sôi động, mang đậm màu sắc núi rừng, vốn là phong cách âm nhạc quen thuộc của mình.

Có gì ở chuỗi sự kiện kéo dài 72 giờ?

Chuỗi sự kiện nghệ thuật Save The World - Việt Nam tinh hoa - Anh em bốn bể một nhà do ca sĩ, nhạc sĩ A Tuân khởi xướng và tổ chức ẢNH: NVCC

Chuỗi sự kiện kéo dài 72 giờ này sẽ diễn ra từ ngày 12 - 14.3 tại TP.HCM. Tiếp nối chuỗi hoạt động, đêm đại nhạc hội chính thức dự kiến được tổ chức vào ngày 28.4. Chương trình do ca sĩ, nhạc sĩ A Tuân khởi xướng và tổ chức.

Sự kiện ra đời trong bối cảnh thế giới vẫn còn nhiều bất ổn và xung đột. Thông qua âm nhạc, nghệ thuật cùng các hoạt động cộng đồng, ban tổ chức mong muốn lan tỏa thông điệp yêu thương, tinh thần đoàn kết và sự sẻ chia giữa con người với nhau. Đồng thời, chương trình cũng hướng đến việc quảng bá hình ảnh Việt Nam như một quốc gia yêu chuộng hòa bình, giàu lòng nhân ái và đề cao tinh thần gắn kết cộng đồng.

Sự kiện quy tụ nhiều tên tuổi của làng giải trí Việt ẢNH: NVCC

Trong suốt 3 ngày diễn ra, chương trình sẽ có nhiều hoạt động biểu diễn, ghi hình, talkshow và giao lưu nghệ thuật. Đáng chú ý, ban tổ chức còn thực hiện nghi thức thắp nến cầu nguyện vì hòa bình, kêu gọi sự đoàn kết và hướng tới một thế giới không còn chiến tranh.

Chuỗi hoạt động quy tụ đông đảo nghệ sĩ, hoa hậu, diễn viên và người ảnh hưởng tham gia lan tỏa thông điệp nhân văn, có thể kể đến như: NSƯT Ốc Thanh Vân, ca sĩ Ngọc Sơn, Đan Trường, Siu Black, nhạc sĩ A Tuân, Hoa hậu Ngọc Châu, nhóm MTV, MC Nguyên Khang, diễn viên Hòa Hiệp, Bá Thắng, lực sĩ Phạm Văn Mách, ca sĩ nhí Bảo An… cùng nhiều gương mặt khác của làng giải trí Việt.