Nguyên Vũ, Phan Thị Mơ cùng dàn hoa hậu gây chú ý trên sàn diễn

Tối 8.11, chương trình Angel’s wish kids fashion show 2026 diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), quy tụ nhiều nghệ sĩ, hoa hậu, á hậu và người mẫu. Bên cạnh các bộ sưu tập thời trang, sự kiện còn mang đến những tiết mục âm nhạc, vũ đạo với sự góp mặt của nhạc sĩ Đông Thiên Đức cùng nhiều gương mặt trẻ.

Nguyên Vũ lấn sân catwalk, Phan Thị Mơ tất bật chạy show

Đáng chú ý, ca sĩ Nguyên Vũ xuất hiện với vai trò người mẫu khách mời. Khác với hình ảnh quen thuộc trên sân khấu ca nhạc, nam ca sĩ tự tin sải bước trên sàn catwalk, thu hút sự chú ý khi thử sức ở lĩnh vực thời trang.

Trong khi đó, Hoa hậu Phan Thị Mơ cũng góp mặt tại sự kiện dù đang bận rộn với lịch trình quay phim. Người đẹp tranh thủ di chuyển từ đoàn phim ở miền Tây về TP.HCM để tham gia trình diễn, sau đó tiếp tục công việc. Sự xuất hiện của cô góp thêm màu sắc cho đêm diễn có đông đảo nghệ sĩ tham dự.

Nguyên Vũ, Phan Thị Mơ cùng nhà thiết kế Tạ Nguyên Phúc và dàn người mẫu xuất hiện trong màn chào kết bộ sưu tập Red & black ẢNH: BTC

Bên cạnh Nguyên Vũ và Phan Thị Mơ, chương trình còn có sự tham gia của siêu mẫu Hữu Long, Hoa hậu Du lịch Việt Nam Toàn cầu Lý Kim Thảo, Á hậu Miss Charm Vietnam 2026 Nguyễn Minh Ngọc, Miss Global Vietnam 2026 Trần Huyền Trang cùng nhiều người mẫu khách mời.

Đông Thiên Đức lần đầu song ca cùng Gabi Bảo Uyên

Không chỉ gây chú ý bởi dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn thời trang, chương trình còn có màn kết hợp giữa nhạc sĩ Đông Thiên Đức và tài năng nhí Gabi Bảo Uyên. Cả hai cùng thể hiện ca khúc Ôi thương sao Việt Nam, sáng tác được nam nhạc sĩ viết tặng riêng cho cô bé.

Sắc đỏ rực rỡ bao trùm sân khấu Angel’s wish kids fashion show 2026 trong màn múa cờ được dàn dựng công phu

ẢNH: BTC

Đây cũng là lần đầu Đông Thiên Đức tham gia biểu diễn tại Angel’s wish kids fashion show. Sau tiết mục, nam nhạc sĩ cùng Gabi Bảo Uyên giao lưu với MC, chia sẻ cảm xúc về màn kết hợp cũng như kế hoạch ra mắt MV trong thời gian tới.

Ngoài tiết mục của Đông Thiên Đức, sân khấu còn có các phần trình diễn ca hát, nhảy hiện đại được bố trí xen kẽ với thời trang. Đặng Lê Quang Đăng thể hiện Hỏa ca, Đặng Minh Tâm trình bày Bài ca tôm cá, trong khi Khả Như mang đến tiết mục Đi giữa trời rực rỡ.

Về thời trang, bốn bộ sưu tập Nắng, Mây, Mộc và Trạm lần lượt lấy cảm hứng từ miền Tây sông nước, biển trời Đà Nẵng, nét thanh lịch của Hà Nội và nhịp sống hiện đại tại TP.HCM. Nhà thiết kế Tạ Nguyên Phúc cũng giới thiệu bộ sưu tập Red & black với hai gam màu đỏ, đen chủ đạo.

Nam vương Duy Linh đứng sau đêm diễn quy tụ nhiều nghệ sĩ

Đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất chương trình, Nam vương Duy Linh cùng ê kíp xây dựng đêm diễn theo hướng kết hợp thời trang với âm nhạc và vũ đạo. Sau thời gian tập trung đào tạo các tài năng trẻ, anh đưa những học viên của mình lên sân khấu lớn, biểu diễn bên cạnh các nghệ sĩ có kinh nghiệm.

Nam vương Duy Linh (áo vest trắng) tặng hoa cho các người mẫu ẢNH: BTC

Đồng hành với Duy Linh là đội ngũ chuyên môn gồm biên đạo Trần Bình An, huấn luyện viên catwalk Kiều Diễm, Á hậu Hoàn cầu Lâm Thu Hồng, nhạc sĩ Thiên Dũng, Trần Lê Thanh Thủy cùng nhà thiết kế, đạo diễn Tạ Nguyên Phúc và đạo diễn hình ảnh Bùi Quốc Bảo.

Với chủ đề "Just be! - not to fit in. Just be...", chương trình hướng đến việc khuyến khích thế hệ trẻ tự tin thể hiện cá tính và sự khác biệt. Sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thuộc các lĩnh vực âm nhạc, thời trang và sắc đẹp góp phần tạo nên không khí đa dạng cho đêm diễn.