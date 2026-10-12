Hoa hậu Phan Thị Mơ thay đổi ra sao sau 8 năm đăng quang?

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018, Phan Thị Mơ vẫn hoạt động nghệ thuật, phát triển kinh doanh và tham gia các chương trình cộng đồng. Người đẹp cho biết không xem sự xuất hiện của những gương mặt trẻ là áp lực.

Tuổi 36 của Hoa hậu Phan Thị Mơ

Nhan sắc của Hoa hậu Phan Thị Mơ khi bước sang tuổi 36 Ảnh: NVCC

Bước sang tuổi mới, Phan Thị Mơ cho biết cô hài lòng khi vẫn nhận được tình cảm của khán giả, sự tin tưởng của đồng nghiệp và có cơ hội hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Bên cạnh đóng phim, diễn kịch và trình diễn thời trang, cô phát triển công việc kinh doanh, tham gia các chương trình cộng đồng.

Nhìn lại chặng đường đã qua, người đẹp nhận thấy bản thân thay đổi đáng kể. Nếu trước đây khá hiền lành, rụt rè, hiện cô trở nên mạnh mẽ, quyết đoán và chủ động hơn trong công việc lẫn cuộc sống. Cô sẵn sàng bày tỏ quan điểm khi xác định điều gì cần thiết và theo đuổi lựa chọn của mình.

Theo Phan Thị Mơ, danh hiệu hoa hậu mang đến nhiều cơ hội nhưng không phải yếu tố duy nhất giúp một người duy trì sức hút. “Nhan sắc có thể tạo ấn tượng ban đầu, còn năng lực, sự bền bỉ với nghề và những đóng góp cho cộng đồng mới góp phần tạo dựng giá trị lâu dài”, Hoa hậu Đại sứ Du lịch Thế giới 2018 thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

Phan Thị Mơ không ngại học hỏi khi hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật Ảnh: NVCC

Không áp lực trước những gương mặt trẻ

Trước sự xuất hiện liên tục của các gương mặt trẻ trong lĩnh vực giải trí, Phan Thị Mơ không xem đây là áp lực. Cô cho rằng sự cạnh tranh giúp mỗi người có thêm động lực hoàn thiện bản thân. Với nàng hậu 9X, làm việc cùng những nghệ sĩ trẻ, kể cả bạn diễn kém cô hơn chục tuổi, cũng là cơ hội để học hỏi. Người đẹp cho rằng thế hệ mới phát triển không đồng nghĩa những người đi trước mất đi giá trị.

Song song với nghệ thuật, Phan Thị Mơ phát triển hoạt động kinh doanh và hiện đảm nhận vai trò Phó chủ tịch CLB Doanh nghiệp Mekong TP.HCM. Cô cho biết công việc này giúp mở rộng các mối quan hệ, tích lũy kinh nghiệm và phát huy khả năng kết nối.

Dù bận rộn với các hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, người đẹp 9X vẫn chăm chỉ tham gia rèn luyện thể thao cũng như tích cực với các dự án cộng đồng Ảnh: NVCC

Theo người đẹp, thế mạnh của cô là tạo dựng sự tin tưởng, kết nối mọi người cùng thực hiện các dự án. Thông qua hoạt động doanh nghiệp, cô có cơ hội tham gia những chương trình khuyến khích tiết kiệm thực phẩm, hỗ trợ người khó khăn, quảng bá du lịch và vận động thể chất. Cô mong muốn tiếp tục phát huy khả năng kết nối để đóng góp cho cộng đồng.

Dù đảm nhận nhiều vai trò, Phan Thị Mơ thừa nhận lịch trình dày đặc đôi khi khiến cô không có thời gian tổ chức sinh nhật. Tuy nhiên, cô trân trọng việc vẫn được làm nghề, gặp gỡ những người giỏi và nhận tình cảm của khán giả sau nhiều năm hoạt động.

Người đẹp cho biết vừa nhận lời tham gia phim truyền hình Ai cũng có bí mật của đạo diễn Hoàng Mập, dự kiến bấm máy vào tháng 11.2026. Trong phim, cô đảm nhận vai Kiều An, đóng cùng dàn nghệ sĩ như NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh và Hoàng Mập. Đây là một trong những dự án nghệ thuật cô theo đuổi trong giai đoạn tiếp tục phát triển công việc song song với kinh doanh.