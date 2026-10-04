Hoàng Mập nói lý do ‘chung thủy’ với phim truyền hình, tiết lộ về vợ kín tiếng

Sau loạt dự án ghi dấu ấn với khán giả như Biển nhớ thiên di, Dương thế bao la sầu, Gió ngược… nghệ sĩ tiếp tục bắt tay thực hiện phim truyền hình Ai cũng có bí mật. Tác phẩm kể về ông Hoàng Đại, một giám đốc thẩm mỹ viện tưởng chừng như có cuộc sống viên mãn bên vợ á hậu và con trai là một rapper nhưng đến một ngày, ông nhận ra tất cả chỉ là vỏ bọc, khi những người mình thương yêu luôn cất giấu những bí mật riêng, tạo ra cuộc chiến với nhiều thủ đoạn tàn độc.

Nghệ sĩ Hoàng Mập tìm diễn viên cho phim Ai cũng có bí mật sắp bấm máy Ảnh: NVCC

Ngoài dàn diễn viên như NSND Trịnh Kim Chi, Cao Minh Đạt, NSƯT Như Huỳnh, Phan Thị Mơ, Khánh Trinh… nam nghệ sĩ còn tổ chức buổi casting để tìm kiếm những gương mặt mới, dự kiến diễn ra ngày 8.10 tại Sân khấu Trịnh Kim Chi (phường Xuân Hòa, TP.HCM). Theo anh, đây cũng là cách trao cơ hội cho những bạn trẻ có niềm đam mê với phim ảnh.

Nhiều năm qua, Hoàng Mập vẫn miệt mài với phim truyền hình, trong khi nhiều nhà sản xuất đã có hướng rẽ mới. Với nam nghệ sĩ, đây là cái nôi giúp anh đến với khán giả. Bởi trước khi nổi tiếng, anh từng làm hiện trường, quản lý diễn viên… rồi mới sang làm diễn viên, nhà sản xuất.

Bên cạnh đó, Hoàng Mập cho rằng khi làm điện ảnh rủi ro sẽ cao hơn vì có dự án đạt trăm tỉ, nhưng cũng có những tác phẩm thua lỗ, trong khi anh chọn “ăn chắc mặc bền”. “Thấy vậy chứ khán giả vẫn còn mê phim truyền hình dữ lắm. Dù muốn dù không, tôi vẫn 'chung thủy' với dòng phim này. Bởi vì khán giả sẽ có thêm sản phẩm để giải trí”, nam nghệ sĩ nói.

Vốn là những người bạn thân thiết, NSND Trịnh Kim Chi sắp xếp thời gian để đồng hành cùng Hoàng Mập trong dự án lần này Ảnh: NVCC

Một trong những vai diễn gây chú ý trong dự án lần này là do NSND Trịnh Kim Chi đảm nhận. Dù đảm nhận nhiều vai trò khác nhau, nhưng cô vẫn đồng ý góp mặt trong tác phẩm của Hoàng Mập. “Công việc của Chi rất nhiều nhưng tình yêu nghề, sự lăn xả với nghề vẫn còn đó. Giữa hai chúng tôi cũng là bạn học từ trước, bây giờ cùng là nghiên cứu sinh. Do đó, Chi vẫn sắp xếp lịch trình để hỗ trợ tôi thực hiện dự án Ai cũng có bí mật”, anh nói.

Nói về chuyện cát sê khi mời những gương mặt nổi tiếng như NSND Trịnh Kim Chi, Việt Hương, Huy Khánh, Ngọc Lan… tham gia phim do mình sản xuất, Hoàng Mập nói anh có một nguyên tắc là phải rõ ràng ngay từ đầu. Theo nam nghệ sĩ, thù lao dành cho các đồng nghiệp này có thể chênh lệch xíu so với mặt bằng chung, nhưng phải được xử lý sớm. Hoàng Mập cho rằng đây cũng là uy tín mà bản thân cố gắng tạo dựng nhiều năm qua.

“Có thể mặt bằng chung, tôi có thể trả thấp hơn hoặc cao hơn một xíu. Vì phim truyền hình mà, nếu trả thù lao cao quá, mình không đủ kinh phí đắp qua khâu khác thì cũng khổ. Nhưng các nghệ sĩ đến với tôi vì tính cách dễ thương, uy tín và tiền bạc rất đàng hoàng. Kể cả các bạn diễn viên trẻ cũng vậy, trước khi tham gia vai, tôi sẽ nói rõ cát sê dù ít hay nhiều, tránh trường hợp làm xong trả tiền rồi lại khiến đôi bên không vui”, anh cho hay.

Tổ ấm viên mãn của nghệ sĩ Hoàng Mập Ảnh: NVCC

Hoàng Mập nói về 'chiêu' thuyết phục vợ

Khi được hỏi về cách thuyết phục vợ đầu tư cho các tác phẩm phim truyền hình, Hoàng Mập hài hước cho biết anh có thêm “đồng minh” là con gái Khánh Trinh. Khi làm một dự án mà người bạn đời không đồng ý, anh sẽ nói rằng: “Mình làm vì con đi”. Bởi theo anh, đó cũng là cơ hội để con gái được làm nghề, được trải nghiệm và cọ xát. “Bây giờ có thêm Khánh Trinh cùng một phe nên tôi cũng dễ thuyết phục hơn”, anh bật mí.

Nhắc về người bạn đời kín tiếng, Hoàng Mập kể trước khi làm một dự án anh thường chọn cách bàn bạc, chia sẻ với vợ. Đôi lúc, vợ sẽ hỏi về dàn diễn viên tham gia. “Sống chung một nhà mà, tất cả mọi chuyện chúng tôi không giấu nhau. Tôi cũng đã làm mười mấy bộ phim rồi, có sản phẩm dễ, có sản phẩm khó tùy theo giai đoạn thì vợ cũng biết, rồi cả hai cùng nhau gánh vác thôi”, diễn viên phim Nhà ông Hoàng có ma chia sẻ.