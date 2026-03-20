Nghệ sĩ Hoàng Mập lên tiếng về tin đồn bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ

Trên trang cá nhân, nghệ sĩ Hoàng Mập gây chú ý khi có những chia sẻ liên quan đến tin đồn bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ, trốn đi xa. Nam nghệ sĩ tỏ thái độ không hài lòng trước việc một số tài khoản đăng tải thông tin không đúng sự thật nhằm mục đích thu hút sự chú ý. Hoàng Mập viết: “Mấy bạn làm tin cũng phải có đạo đức nhé, cái gì mà kiếm cơm bất chấp vậy. Hãy tự trọng và lịch sự nhé, xin cảm ơn”.

Hoàng Mập cho biết anh đã quen với việc vướng phải những tin đồn sai sự thật. Song điều nam nghệ sĩ lo lắng chính là việc những khán giả yêu thương mình bị hoang mang Ảnh: FBNV

Phản hồi của nghệ sĩ Hoàng Mập

Chia sẻ thêm với chúng tôi, Hoàng Mập bác tin bán gấp biệt phủ vì vỡ nợ. Anh nói: “Nếu bán gấp, tôi đã bán cách đây nửa năm hoặc một năm trước rồi. Mỗi lần tôi muốn bán, có bạn bè hay người làm bên bất động sản muốn gặp để dẫn khách đến xem thì tôi lại chần chứ, thấy mình chưa sẵn sàng để “chia tay” nơi này. Cho nên khi đó tôi cũng không nhiệt tình. Còn bây giờ gia đình tôi đã đi lên Di Linh hết rồi, mà căn nhà này để đây thì không ai chăm sóc hoặc người ta làm không như ý mình”.

Hoàng Mập chia sẻ thêm đó là lý do mà sau khi cơ ngơi ở Di Linh được hoàn thành và gia đình chuyển lên sinh sống, anh mới sẵn sàng trong việc tìm chủ mới cho căn nhà cũ. “Tôi muốn người chủ đó phải yêu thích, chăm sóc ngôi nhà thật kỹ. Thật ra khi đó mình cũng không có quyền đòi hỏi tại vì đã bán cho người ta rồi, nhưng tôi mong họ có lòng, yêu thích những gì mà tôi để lại. Còn những tin tức cho rằng tôi vỡ nợ, trốn đi xa hay phải bán gấp thì chỉ là tin giả thôi. Từ nào giờ tôi cũng không nói đó là biệt phủ, chỉ nói đó là ngôi nhà nho nhỏ, có cây cối, hoa cỏ… để mình và gia đình cùng sinh sống”, nam nghệ sĩ chia sẻ thêm.

Hình ảnh nghệ sĩ Hoàng Mập đón tết trong cơ ngơi mới tại Di Linh. Dù sinh sống tại đây nhưng nam diễn viên vẫn duy trì việc đi về TP.HCM để phục vụ cho công việc Ảnh: FBNV

Hoàng Mập chia sẻ thêm đây không phải lần đầu tiên anh vướng phải những tin đồn sai sự thật. Thậm chí trước đó, từng có những tài khoản đăng rằng nam nghệ sĩ qua đời. “Nhìn lên mạng, nhiều khi người ta cho tôi chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Có nhiều tin khi đọc, dù là người trong cuộc mà tôi còn hết hồn, vì không biết từ đâu lại có những thông tin như thế”, diễn viên 7X tâm sự.

Hoàng Mập nói đến hiện tại, bản thân không quá buồn hay bận tâm vì những tin tức không đúng về mình. Theo nam nghệ sĩ, vì đã làm nghề mấy chục năm nên anh hiểu rằng đây là điều khó tránh khỏi. “Nhiều người lấy tên của tôi để đưa tin qua đời, vỡ nợ, có vợ đại gia… Những tin này tôi đọc xong cũng thấy bình thường. Thậm chí có những tin nói rằng tôi khó có con nên Khánh Trinh là con riêng của vợ tôi. Nói thật nếu như vậy thì tôi cũng tự hào chứ có gì mà phải giấu”, anh thẳng thắn.

Đón nhận những thông tin như vậy, Hoàng Mập nói bản thân không quá hoang mang. Điều anh bận tâm là những khán giả yêu thương mình sẽ lo lắng trước những tin tức này. “Những điều này tôi đối diện hằng ngày nên không còn quá quan tâm. Tôi chỉ mong khán giả đọc và hiểu đâu là tin thật, đâu là tin giả”, Hoàng Mập chia sẻ thêm.