Giải trí Đời nghệ sĩ

Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ

Thạch Anh
Thạch Anh
22/02/2026 12:11 GMT+7

Đầu năm 2026, Hoàng Mập có những chia sẻ với Thanh Niên về những cột mốc đáng nhớ vừa đạt được, đồng thời tiết lộ những kế hoạch trong thời gian tới.

Chia sẻ về năm 2025, Hoàng Mập cho biết điều anh tự hào nhất là việc dự án phim Trà ma nữ đoạt giải Ngôi sao xanh. Đi kèm với niềm vui, nam nghệ sĩ cũng có chút tiếc nuối khi con gái Khánh Trinh nhiều lần được đề cử ở hạng mục Nữ diễn viên phim truyền hình, song lại chưa may mắn chạm đến giải thưởng này. Hoàng Mập hy vọng bước sang năm 2026, “ái nữ” sẽ có thêm nhiều dự án mới, với những vai diễn hay để chinh phục khán giả.

Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ- Ảnh 1.
Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ- Ảnh 2.

Hoàng Mập cùng con gái trang trí cho căn biệt thự trong những ngày đầu năm

Ảnh: NVCC

Một trong những cột mốc khó quên đối với Hoàng Mập là việc hoàn thành chương trình thạc sĩ và quyết định học lên tiến sĩ. Nói về lý do, nam diễn viên cho rằng cuộc sống luôn tiến về phía trước nên: “Việc tốt nghiệp thạc sĩ là điều khiến tôi cảm thấy tự hào. May mắn là hành trình đó tôi nhận được sự ủng hộ của gia đình, bạn bè, thầy cô. Tôi xem đây là cột mốc quan trọng trong chặng đường làm nghề của mình”.

Theo nam nghệ sĩ, đi học ở độ tuổi nào cũng có những khó khăn riêng. Nhưng khi đã bước sang tuổi 50, anh thấy rằng việc tiếp xúc với công nghệ sẽ không bằng các bạn trẻ. Tuy nhiên thay vì bỏ cuộc, Hoàng Mập chọn cách duy trì, cố gắng nghiên cứu để theo kịp và xem đây là một thử thách cần phải vượt qua.

“Nghề của tôi giờ giấc hay show diễn không cố định, có lúc nhiều, có lúc lại ít. Tôi cũng phải sắp xếp để cân bằng thời gian cho việc học”, đạo diễn phim Trà ma nữ chia sẻ với chúng tôi.

Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ- Ảnh 3.
Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ- Ảnh 4.

Nam nghệ sĩ vui khi gia đình 3 thế hệ cùng đón tết trong cơ ngơi mới

Ảnh: NVCC

Ngoài đi học và làm, 2025 cũng là năm có nhiều dấu mốc đối với Hoàng Mập khi anh giảm hơn 53 kg, khiến cân nặng chỉ còn 2 chữ số. Theo nam nghệ sĩ, đó là quãng thời gian phấn đấu, kiên trì đầy tự hào của mình.

Dù bận rộn với công việc, Hoàng Mập vẫn ưu tiên dành thời gian cho những người thân yêu. Chia sẻ về điều này, nam nghệ sĩ bộc bạch: “Cách đây trên 30 năm, tôi cũng làm nghề và đã sắp xếp thời gian cho công việc, gia đình. Tôi cảm giác chuyện gì mình làm được thì cứ làm, học được thì cứ học. Bản thân tôi không đặt áp lực quá nặng. Chẳng hạn như khi đi học, tôi xem quãng thời gian đó là dịp nghỉ ngơi, kết hợp đi du lịch, tìm hiểu nhiều hơn về các tỉnh phía bắc. Nhờ vậy tôi cân bằng được cuộc sống và cảm giác mọi thứ nhẹ nhàng hơn”.

Trăn trở của nghệ sĩ Hoàng Mập

Năm 2026, Hoàng Mập có một cái tết đặc biệt với gia đình. Sau 8 năm gắn bó với cơ ngơi ở Đồng Nai, nam nghệ sĩ và gia đình chuyển lên sinh sống tại Bảo Lộc. Đây là không gian để 3 thế hệ trong tổ ấm của nam diễn viên cùng nghỉ dưỡng, sum vầy trong ngày đầu năm mới.

Hoàng Mập đón tết trong biệt phủ 10.000 m2, tiết lộ việc học tiến sĩ- Ảnh 5.

Hoàng Mập dành thời gian cho gia đình trong ngày đầu năm mới

Ảnh: FBNV

“Cũng như mọi năm, kế hoạch 2026 của tôi là cố gắng đi học để nhận bằng tiến sĩ. Nếu không có gì thay đổi, tôi ấp ủ thực hiện một dự án phim truyền hình, được quay tại chính căn nhà mới của mình vừa hoàn thành xong. Lần này, tôi đã thuyết phục được Việt Hương cùng tham gia”, anh bật mí.

Ở tuổi ngoài 50, Hoàng Mập cũng có nhiều trăn trở cho bản thân lẫn cho nghề. Về phần mình, anh đặt mục tiêu xuống 90 kg, nhưng vẫn chưa thực hiện được. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn ấp ủ việc trở lại đường đua điện ảnh sau quãng thời gian vắng bóng. Tuy nhiên, Hoàng Mập không gây áp lực cho mình mà muốn để mọi thứ tùy duyên.

“Ngành nghề nào cũng vậy, không phải trong showbiz hay khi làm diễn viên, đạo diễn thì sẽ khác người. Tất cả ngành nghề đều giúp mình kiếm tiền, có cuộc sống tốt hơn. Tôi biết ơn khán giả đã yêu thương, biết ơn nghề nghiệp”, anh bộc bạch thêm.

