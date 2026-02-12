Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhan sắc 'xinh như hoa hậu' của con gái Hoàng Mập

Thạch Anh
Thạch Anh
12/02/2026 08:09 GMT+7

Ở tuổi 27, diễn viên Khánh Trinh gây ấn tượng bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng thon thả. Con gái Hoàng Mập là gương mặt quen thuộc trong các phim truyền hình phía Nam.

Khánh Trinh tên thật là Đoan Trinh, sinh năm 1999. Cô là con gái diễn viên Hoàng Mập, từng góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình. Nhân dịp tết cận kề, người đẹp 27 tuổi thực hiện bộ ảnh mới, gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật cùng nhan sắc xinh đẹp. So với thời điểm mới vào nghề, con gái của nam diễn viên 7X được nhận xét ngày càng nhuận sắc hơn.

Hành trình nghệ thuật của con gái Hoàng Mập

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 1.

Trong bộ ảnh mới, Khánh Trinh diện thiết kế yếm khoe vóc dáng thon thả. Từng được động viên thử sức ở một đấu trường nhan sắc, con gái Hoàng Mập chia sẻ cô muốn trải nghiệm ở nhiều dạng nhân vật trong phim và thấy chiều cao của mình không quá vượt trội để tự tin "chinh chiến" ở cuộc thi hoa hậu

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 2.

Ngày bé, con gái Hoàng Mập đã từng tham gia một số dự án như Biệt thự hoa hồng trắng, Khu vườn bí ẩn, Những thiên thần nhỏ… Nhưng khi vào cấp 2, cô không muốn tham gia đóng phim mà tập trung vào việc học. Đến hết lớp 12, cô tâm sự với đấng sinh thành, bày tỏ mong muốn được gắn bó với công việc diễn xuất

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 3.

Sau khi được đào tạo ở trường sân khấu, Khánh Trinh trở lại với vai diễn trong Nhà ông Hoàng có ma. Với Hoàng Mập, đây là một dấu mốc khó quên của con gái. “Thời điểm đó, ngoại hình của con còn tròn nên tôi cho đóng vai người ở, chứ nếu những vai khác thì ở cương vị sản xuất tôi thấy không hợp”, ông thẳng thắn

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 4.

Sau đó, ở phim Nhà ông Hoàng có vàng, Khánh Trinh vào vai cô gái xinh đẹp nhất vùng. Trước những phản ứng của người thân, Hoàng Mập vẫn quyết định đặt con gái cạnh Hoa khôi Yến Nhi trong phim, từ đó khiến khán giả có những so sánh về ngoại hình. “Khi phim lên sóng, mọi người chửi Trinh rất nhiều. Nhưng từ sau phim đó, Trinh học cách chấp nhận sự thật và cố gắng cải thiện vẻ ngoài”, Hoàng Mập kể

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 5.

Hoàng Mập chia sẻ trước đây, con gái từng lên kế hoạch giảm cân nhưng không thành công. Tuy nhiên sau vụ việc trong phim Nhà ông Hoàng có vàng, Khánh Trinh từng bước cải thiện ngoại hình, từ đó tự tin khi thể hiện ở nhiều dạng nhân vật khác nhau

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 6.

Sau quãng thời gian làm nghề, Khánh Trinh liên tục góp mặt trong các tác phẩm như Biển nhớ thiên di, Trà ma nữ… Ở tuổi 27, con gái Hoàng Mập gây ấn tượng bởi chiều cao nổi bật 1,72m cùng vóc dáng thon thả

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 7.

So với thời điểm mới vào nghề, Khánh Trinh thay đổi nhiều từ ngoại hình, phong cách ăn mặc… Đặc biệt, con gái Hoàng Mập học cách chấp nhận những bình luận khen chê từ phía mọi người. “Trước đây, con từng thắc mắc rằng vì sao mọi người nói mình thế này, thế kia. Tôi khuyên con bình tĩnh, vì bản thân tôi mấy chục năm trong nghề còn bị nói nữa mà. Mình phải chấp nhận điều đó”, Hoàng Mập kể

Ảnh: NVCC

Nhan sắc ‘xinh như hoa hậu’ của con gái Hoàng Mập ở tuổi 27 - Ảnh 8.

Dù con gái đã có được nhiều vai diễn trong sự nghiệp, song Hoàng Mập cho rằng Khánh Trinh cần cải thiện giọng nói vốn còn mang tính vùng miền, đài từ chưa rõ ràng. Ở vai trò phụ huynh, Hoàng Mập vui khi con gái không chỉ đóng phim do công ty anh sản xuất mà còn được nhiều đạo diễn tin tưởng ngỏ lời mời. “Tôi cũng ưu tiên cho con đi phim ngoài, bơi ra biển lớn”, nam nghệ sĩ bộc bạch

Ảnh: NVCC

