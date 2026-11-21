Sau nhiều năm lui về hậu trường để phát triển công việc kinh doanh và chăm sóc tổ ấm, Á hậu Băng Châu trở lại hoạt động nghệ thuật tích cực. Cô thường xuyên có mặt trong sự kiện thời trang, ra mắt phim để gặp gỡ các đồng nghiệp. Song song đó, Băng Châu nhận lời ngồi "ghế nóng" cuộc thi Ngôi sao fitness doanh nhân TP.HCM mở rộng 2026 (Business Fitness Star).

Á hậu Băng Châu duy trì thói quen sinh hoạt khoa học trong suốt nhiều năm qua ẢNH: NVCC

Băng Châu cho biết mình nhận lời vì tìm được sự đồng điệu với các tiêu chí trong cuộc thi. Từng "cầm cân nảy mực" nhiều cuộc thi nhan sắc như Hoa hậu Thế giới Doanh nhân, Hoa hậu Doanh nhân Toàn cầu... người đẹp cho biết sân chơi lần này mang lại cho mình cảm xúc đặc biệt bởi yếu tố sức khỏe và sự vận động được đặt lên hàng đầu.

Thông qua việc đồng hành cùng Ngôi sao fitness doanh nhân TP.HCM mở rộng 2026, Á hậu Băng Châu kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao và kết nối cộng đồng doanh nhân cùng hướng tới lối sống khỏe đẹp và giàu giá trị cống hiến.

Ông xã của Băng Châu tôn trọng và chiều theo đam mê nghệ thuật của vợ ẢNH: NVCC

Bí quyết giữ gìn sức khỏe của Á hậu Băng Châu

Bên cạnh đó, Á hậu Băng Châu còn bày tỏ quan điểm về tầm quan trọng của sức khỏe và bí quyết giữ gìn vẻ ngoài thanh xuân. Cô duy trì thói quen "nói không với nước đá", chỉ uống nước ấm để thanh lọc cơ thể. Đồng thời, người đẹp 7X tuân thủ nguyên tắc ăn uống gồm 50% rau xanh, 30% đạm, 20% tinh bột và hạn chế tối đa đồ ngọt. Băng Châu còn dành 3 tiếng mỗi ngày để đi bộ, tập yoga...

"Tôi duy trì thói quen uống nước ấm, ăn nhiều rau xanh, ngủ sớm trước 22 giờ và tập luyện đều đặn suốt nhiều năm qua vì tin rằng vẻ đẹp bền vững nhất phải đến từ nội lực bên trong", á hậu cuộc thi Khỏe, đẹp, thời trang toàn quốc 1995 nói.

Trong nhiều năm qua, Á hậu Băng Châu giữ kín chuyện đời tư và hiếm khi chia sẻ về bạn đời của mình. Người đẹp cho biết dù ngoài xã hội cô ở vị trí nào thì về nhà vẫn là vợ, là mẹ nên cô thích tự tay chuẩn bị mâm cơm cho gia đình. Ngoài ra, Băng Châu và ông xã cũng duy trì nguyên tắc không sử dụng điện thoại trong bữa cơm. Cả hai cũng luôn lắng nghe, giải thích thấu đáo mọi vấn đề cho con cái thay vì áp đặt để con làm theo ý mình.