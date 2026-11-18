Một chế độ ăn uống lành mạnh không chỉ phụ thuộc vào việc ăn đủ bữa mà còn ở cách lựa chọn thực phẩm. Trong đó, chất béo có lợi và chất xơ là hai thành phần cần được bổ sung hợp lý để duy trì sức khỏe.

Quả bơ là thực phẩm cung cấp cả hai dưỡng chất này, cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Việc bổ sung bơ vào thực đơn có thể mang lại một số lợi ích đáng chú ý, theo trang NDTV (Ấn Độ).

Ông Saurabh Sethi, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mỹ, chỉ ra 5 lợi ích khi ăn bơ thường xuyên.

Bổ sung bơ vào thực đơn hằng ngày là cách đơn giản giúp cơ thể hấp thu thêm chất béo có lợi và chất xơ ẢNH: N.VY TẠO TỪ CHATGPT

Hỗ trợ kiểm soát cholesterol, bảo vệ tim mạch

Quả bơ chứa chất béo không bão hòa đơn, có lợi cho sức khỏe tim mạch. Khi được sử dụng thay thế các nguồn chất béo bão hòa trong khẩu phần, loại chất béo này có thể giúp cải thiện mức cholesterol LDL (cholesterol xấu).

Theo bác sĩ Sethi, lựa chọn bơ thay cho một số thực phẩm giàu chất béo bão hòa là cách bổ sung nguồn chất béo có lợi hơn cho cơ thể.

Nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột

Không chỉ giàu chất béo không bão hòa, quả bơ còn cung cấp chất xơ – nguồn dinh dưỡng quan trọng đối với hệ vi sinh đường ruột.

Chất xơ có thể được vi khuẩn có lợi trong ruột sử dụng, góp phần duy trì hệ vi sinh đa dạng và hỗ trợ hoạt động tiêu hóa. Vì vậy, bổ sung bơ cùng các loại rau, củ, quả khác là cách tăng lượng chất xơ trong khẩu phần.

Hỗ trợ tiêu hóa, hạn chế táo bón

Chất xơ trong quả bơ còn giúp tăng khối lượng phân, hỗ trợ nhu động ruột và duy trì thói quen đi tiêu đều đặn.

Theo bác sĩ Sethi, một quả bơ cỡ vừa có thể cung cấp khoảng 10 g chất xơ. Đây là lượng đáng kể, góp phần đáp ứng nhu cầu chất xơ hằng ngày và hỗ trợ người thường xuyên gặp tình trạng táo bón.

Giúp no lâu, hạn chế ăn vặt

Sự kết hợp giữa chất xơ và chất béo trong quả bơ có thể giúp kéo dài cảm giác no sau bữa ăn. Nhờ đó, người ăn có thể giảm cảm giác đói và hạn chế nhu cầu ăn vặt giữa các bữa.

Có thể bổ sung bơ vào bữa sáng hoặc bữa trưa, kết hợp với bánh mì nguyên cám, trứng hoặc salad để tạo thành bữa ăn cân đối. Tuy nhiên, bơ cũng chứa nhiều năng lượng nên cần chú ý khẩu phần, nhất là khi đang kiểm soát cân nặng.

Góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh

Quả bơ còn cung cấp kali, khoáng chất tham gia điều hòa cân bằng dịch và hoạt động của cơ bắp, thần kinh. Kali cũng góp phần hỗ trợ kiểm soát huyết áp thông qua việc làm giảm tác động của natri đối với huyết áp.

Theo bác sĩ Sethi, bổ sung thực phẩm giàu kali như bơ vào chế độ ăn có thể góp phần duy trì huyết áp khỏe mạnh.

Dù có nhiều giá trị dinh dưỡng, bơ không phải thực phẩm có thể thay thế thuốc điều trị cholesterol hay tăng huyết áp. Người mắc bệnh thận mạn hoặc được yêu cầu hạn chế kali nên trao đổi với bác sĩ về khẩu phần phù hợp.