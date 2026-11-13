Thói quen nào bảo vệ trái tim tốt nhất? Nghiên cứu mới hé lộ điều bất ngờ

Có nhiều yếu tố tác động đến bệnh tim, bao gồm chế độ ăn uống không lành mạnh, hút thuốc lá, lối sống ít vận động, căng thẳng, béo phì, tiểu đường và các yếu tố nhân khẩu học xã hội. Tuy nhiên, đâu là yếu tố tác động nhiều nhất, cần tập trung vào, thì vẫn còn chưa rõ ràng.

Giờ đây, nghiên cứu mới vừa được công bố trên tạp chí y khoa BMC Public Health đã tìm ra thói quen quan trọng nhất mà bạn có thể ưu tiên duy trì để bảo vệ quả tim của mình.

Vận động giúp giảm 38% nguy cơ mắc bệnh tim

Nghiên cứu được thực hiện tại hai bệnh viện Imam Reza và Imam Ali ở Kermanshah (Iran), theo thiết kế bệnh chứng. Nhóm nghiên cứu tuyển chọn 99 bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc bệnh tim mạch và 396 người không mắc bệnh tim mạch để làm nhóm đối chứng. Người tham gia có độ tuổi từ 18 đến 65.

Các tác giả nghiên cứu khuyến nghị nên ưu tiên dinh dưỡng, quản lý căng thẳng, kết nối xã hội để góp phần phòng ngừa bệnh tim ẢNH: P.H TẠO TỪ CHATGPT

Lối sống của người tham gia được đo lường bằng một bảng câu hỏi về lối sống lành mạnh bao gồm 5 lĩnh vực: Phòng ngừa, hoạt động thể chất và giải trí, ăn uống lành mạnh, quản lý căng thẳng và các mối quan hệ xã hội.

Kết quả đã phát hiện ra yếu tố lối sống nào đóng vai trò quan trọng nhất trong việc bảo vệ trái tim.

Theo đó, nhóm có điểm lối sống cao hơn có tỷ lệ mắc bệnh tim thấp hơn.

Đáng chú ý, hoạt động thể chất và giải trí là yếu tố nổi bật nhất, giảm đến 38% nguy cơ mắc bệnh tim. Trong khi đó, quản lý căng thẳng giúp giảm 22%, ăn uống lành mạnh giúp giảm 18%, còn phòng ngừa và quan hệ xã hội đều giúp giảm 12% nguy cơ, theo trang tin y khoa News Medical.

Nên kết hợp duy trì các thói quen lành mạnh

Các tác giả khuyến nghị, chương trình phòng ngừa bệnh tim mạch cần chú trọng cải thiện chế độ dinh dưỡng, quản lý căng thẳng, tăng cường kết nối xã hội và xây dựng môi trường hỗ trợ người dân duy trì hoạt động thể chất.

Theo nhóm nghiên cứu, điểm số lối sống càng cao có liên quan đến tỷ lệ mắc bệnh tim mạch càng thấp. Trong đó, hoạt động thể chất và các hoạt động giải trí cho thấy mối liên hệ rõ nét nhất với nguy cơ mắc bệnh.