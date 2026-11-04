Dầu dừa hay dầu ô liu: Lựa chọn nào có lợi hơn cho tim mạch?

Dầu ô liu chứa nhiều chất béo có lợi hơn

Dầu dừa và Dầu ô liu có tổng lượng chất béo gần như tương đương. Tuy nhiên, dầu ô liu chứa nhiều chất béo không bão hòa đơn hơn, trong khi dầu dừa chủ yếu là chất béo bão hòa.

Chất béo không bão hòa đơn có thể giúp cải thiện mức cholesterol LDL (cholesterol xấu), đặc biệt khi được dùng thay thế thực phẩm giàu chất béo bão hòa. Dầu ô liu cũng cung cấp một lượng chất béo không bão hòa đa, bao gồm omega-3 và omega-6.

Ngược lại, tiêu thụ quá nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL, từ đó góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Theo cơ sở dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), một muỗng canh dầu dừa cung cấp khoảng 121 calo và 11,2 g chất béo bão hòa. Với cùng lượng dùng, dầu ô liu cung cấp khoảng 119 calo và chỉ 1,86 g chất béo bão hòa.

Dầu ô liu còn chứa khoảng 9,86 g chất béo không bão hòa đơn, trong khi lượng chất béo này ở dầu dừa chỉ khoảng 0,86 g.

Dầu ô liu và dầu dừa đều cung cấp năng lượng, nhưng có thành phần chất béo khác nhau Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Dầu ô liu có những lợi ích gì đối với tim mạch?

Chế độ ăn nhiều chất béo bão hòa có thể làm tăng cholesterol LDL. Khi nồng độ LDL trong máu cao, cholesterol có thể tích tụ ở thành động mạch, góp phần hình thành mảng xơ vữa và làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Vì vậy, thay thế dầu dừa bằng dầu ô liu có thể giúp giảm lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần, qua đó hỗ trợ kiểm soát cholesterol LDL.

Ngoài thành phần chất béo, dầu ô liu còn chứa polyphenol - nhóm hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm.

Một nghiên cứu công bố năm 2025 trên tạp chí Biomolecules cho thấy dầu ô liu nguyên chất có thể mang lại một số lợi ích đối với sức khỏe tim mạch, trong đó có khả năng hỗ trợ kiểm soát huyết áp và hạn chế các quá trình liên quan đến hình thành cục máu đông, mảng xơ vữa.

Những lợi ích sức khỏe khác của hai loại dầu

Ngoài thành phần chất béo, dầu dừa và dầu ô liu còn chứa một số hợp chất có hoạt tính sinh học.

Dầu dừa cung cấp vitamin E, phytosterol và các hợp chất chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do. Loại dầu này cũng chứa chất béo chuỗi trung bình (MCT), có thể được cơ thể chuyển hóa thành năng lượng và ketone.

Một số nghiên cứu ghi nhận dầu dừa có thể làm tăng cholesterol HDL (cholesterol tốt). Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa dầu dừa bảo vệ tim mạch tốt hơn, bởi loại dầu này đồng thời làm tăng cholesterol LDL ở một số người.

Trong khi đó, dầu ô liu chứa các hợp chất phenolic có khả năng chống oxy hóa và chống viêm. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận việc sử dụng dầu ô liu trong chế độ ăn có liên quan đến nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn.

Dầu ô liu có thể là lựa chọn phù hợp khi thay thế các nguồn chất béo bão hòa trong khẩu phần. Tuy nhiên, lợi ích này phụ thuộc vào tổng thể chế độ ăn và lượng dầu sử dụng. Dù là dầu ô liu hay dầu dừa, cả hai đều giàu năng lượng, vì vậy cần dùng với lượng vừa phải.