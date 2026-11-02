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    Cholesterol cao nhưng vẫn khỏe: 3 điều không nên bỏ qua

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Cholesterol cao thường không gây triệu chứng rõ ràng, ngay cả khi mảng cholesterol đã bắt đầu tích tụ trong thành động mạch. Tuy nhiên, điều này dễ khiến người mắc chủ quan và chưa quan tâm đúng mức đến sức khỏe.

    Tình trạng này có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Do đó, cảm thấy khỏe mạnh không có nghĩa là nguy cơ tim mạch thấp, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

    Cholesterol cao nhưng vẫn đang khỏe: 3 điều cần biết về rủi ro tim mạch - Ảnh 1.

    Mảng xơ vữa bị nứt vỡ sẽ dễ hình thành cục máu đông và làm tắc nghẽn dòng máu, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Những người có cholesterol cao nhưng cơ thể vẫn khỏe mạnh, chưa xuất hiện dấu hiệu bất thường cần chú ý những điều sau:

    Cholesterol cao âm thầm làm tổn thương động mạch

    Cơ thể cần cholesterol để tạo màng tế bào, hoóc môn và thực hiện nhiều chức năng sinh học khác. Tuy nhiên, khi cholesterol lipoprotein tỷ trọng thấp (LDL), thường được gọi là cholesterol "xấu", tăng cao thì nguy cơ hình thành mảng xơ vữa trong thành động mạch sẽ tăng lên.

    Theo thời gian, các mảng xơ vữa này khiến lòng động mạch hẹp lại, cản trở máu vận chuyển ô xy đến tim và não. Mảng xơ vữa bị nứt vỡ sẽ dễ hình thành cục máu đông và làm tắc nghẽn dòng máu, dẫn đến đau tim hoặc đột quỵ. Quá trình này có thể diễn ra trong nhiều năm mà người bệnh không nhận thấy dấu hiệu bất thường, bác sĩ tim mạch James de Lemos, làm việc tại bệnh viện UT Southwestern Medical Center (Mỹ), cho biết.

    Cholesterol cao không phải lúc nào cũng do ăn uống

    Chế độ ăn nhiều chất béo có hại, ít vận động và thừa cân sẽ góp phần làm tăng cholesterol "xấu" LDL. Loại chất béo này thường có trong thịt nhiều mỡ, bơ và một số món làm từ sữa nguyên kem. Nếu ăn thường, cholesterol trong máu sẽ tăng.

    Tuy nhiên, không phải ai có cholesterol cao cũng ăn uống thiếu kiểm soát hoặc ít tập thể dục. Yếu tố di truyền cũng có thể đóng vai trò quan trọng. Bên cạnh đó, tiểu đường loại 2, béo phì và bệnh thận cũng ảnh hưởng đến các chỉ số mỡ máu hoặc làm tăng nguy cơ tim mạch.

    Cảm thấy khỏe mạnh nhưng vẫn cần điều trị

    Khi phát hiện cholesterol cao, nhiều người cho rằng chỉ cần ăn uống lành mạnh và tập thể dục là đủ. Thay đổi lối sống rất quan trọng nhưng không phải trường hợp nào cũng giúp kiểm soát cholesterol hiệu quả.

    Chẳng hạn, người có cholesterol "xấu" LDL rất cao, tăng cholesterol máu do di truyền hoặc nguy cơ tim mạch cao sẽ cần dùng thêm thuốc. Statin là nhóm thuốc thường được dùng để giảm cholesterol và phòng ngừa nguy cơ biến cố tim mạch như đau tim, đột quỵ, theo Healthline.

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