Uống dầu cá omega-3 cùng nghệ: Cơ thể thay đổi gì?

Trong khi đó, nghệ, đặc biệt là hoạt chất curcumin, cũng được sử dụng phổ biến dưới dạng thực phẩm bổ sung. Vậy kết hợp dầu cá và nghệ có mang lại thêm lợi ích sức khỏe?

Tiến sĩ dược khoa Ross Phan, dược sĩ lâm sàng cao cấp đang làm việc tại Mỹ, cho biết dầu cá và curcumin có thể tác động đến một số yếu tố liên quan sức khỏe tim mạch và tình trạng viêm, theo Verywell Health.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy việc kết hợp curcumin với omega-3 có thể mang lại lợi ích đối với các triệu chứng thoái hóa khớp Ảnh minh họa: P.H tạo từ AI

Có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Một số nghiên cứu cho thấy dầu cá và curcumin có thể có lợi cho các chỉ số sức khỏe tim mạch. Dầu cá omega-3, đặc biệt là EPA và DHA, có thể giúp giảm triglyceride trong máu. Một số nghiên cứu cũng ghi nhận tác động tích cực của omega-3 đối với một số yếu tố nguy cơ tim mạch.

Trong khi đó, nghiên cứu năm 2024 cho thấy dầu cá và curcumin có thể giúp cải thiện một số chỉ số lipid máu. Tuy nhiên, mức độ lợi ích phụ thuộc vào liều dùng, tình trạng sức khỏe và chế độ ăn tổng thể.

Có thể hỗ trợ chức năng não

Một nghiên cứu kéo dài 16 tuần ghi nhận dầu cá có thể cải thiện tốc độ xử lý thông tin ở người lớn tuổi, trong khi curcumin có liên quan đến một số cải thiện về trí nhớ làm việc.

Các kết quả này cho thấy hai dưỡng chất có thể tác động đến những khía cạnh khác nhau của chức năng nhận thức. Tuy nhiên, chưa có đủ bằng chứng để khẳng định uống đồng thời dầu cá và curcumin sẽ giúp tăng cường trí nhớ hoặc ngăn ngừa suy giảm nhận thức.

Có thể tác động đến đường huyết và tình trạng viêm

Một nghiên cứu năm 2018 ghi nhận nồng độ glucose và insulin sau ăn ở nhóm sử dụng curcumin và nhóm dùng kết hợp curcumin với dầu cá thấp hơn so với nhóm giả dược.

Ngoài ra, một số nghiên cứu cho thấy dầu cá và curcumin có thể góp phần giảm một số dấu hiệu viêm và stress oxy hóa. Trong đó, mức protein phản ứng C (CRP) có thể giảm ở một số nhóm người sử dụng các dưỡng chất này. CRP là một chỉ dấu thường được dùng để đánh giá tình trạng viêm trong cơ thể.

Tuy nhiên, những kết quả này không có nghĩa dầu cá hoặc nghệ có thể thay thế thuốc điều trị tiểu đường hay các bệnh viêm.

Có thể hỗ trợ giảm đau khớp

Dầu cá đã được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ giảm đau và cải thiện một số triệu chứng ở người thoái hóa khớp. Curcumin cũng được quan tâm nhờ đặc tính chống viêm.

Một số nghiên cứu bước đầu cho thấy việc kết hợp curcumin với omega-3 có thể mang lại lợi ích đối với các triệu chứng thoái hóa khớp. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn chưa đủ để xem đây là một phương pháp điều trị thay thế thuốc.

Dùng chung có an toàn không?

Các tác dụng phụ khi sử dụng dầu cá và nghệ thường liên quan đến hệ tiêu hóa, có thể gồm đầy hơi, khó tiêu, buồn nôn hoặc thay đổi nhu động ruột, theo Verywell Health.

Đáng lưu ý, dầu cá và curcumin đều có thể ảnh hưởng đến quá trình đông máu ở một mức độ nhất định. Vì vậy, người đang sử dụng thuốc chống đông máu, thuốc chống kết tập tiểu cầu, chuẩn bị phẫu thuật hoặc có rối loạn đông máu nên hỏi bác sĩ hoặc dược sĩ trước khi dùng.

Ngoài ra, không nên mặc định rằng kết hợp hai loại thực phẩm bổ sung sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Lợi ích còn phụ thuộc vào liều lượng, chất lượng sản phẩm, bệnh lý nền và các thuốc đang sử dụng. Người khỏe mạnh cũng không nhất thiết phải uống dầu cá hoặc curcumin nếu chế độ ăn đã cung cấp đầy đủ dưỡng chất.