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    Bác sĩ 24/7: Tắm đêm sau 22 giờ có dễ bị đột quỵ?

    M.Phúc
    M.Phúc
    'Tắm đêm sau 22 giờ có dễ bị đột quỵ?; Giờ nào tắm tốt nhất?; Dấu hiệu nào cần cấp cứu sau khi tắm?...' là những thắc mắc của bạn đọc gửi về Bác sĩ 24/7.

    Tắm đêm sau 22 giờ có bị đột quỵ?

    Hiện chưa có bằng chứng cho thấy tắm sau 22 giờ có thể gây co thắt mạch máu não hoặc đột quỵ.

    Điều cần quan tâm: Nhiệt độ nước, nhiệt độ cơ thể, nhiệt độ môi trường, thời gian tắm, tình trạng sức khỏe.

    Bác sĩ 24/7: Tắm đêm sau 22 giờ có dễ bị đột quỵ? - Ảnh 1.

    Ảnh: P.H tạo từ AI

    Tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh có gây biến động huyết áp?

    Tắm nước quá nóng hoặc quá lạnh có thể gây biến động huyết áp, choáng hoặc ngất, nhất là ở người cao tuổi, người có bệnh tim mạch.

    Điều cần quan tâm: Nên tắm nước ấm vừa, phù hợp nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ môi trường, chứ không phải giờ tắm khuya sẽ gây nguy hiểm.

    Giờ nào tắm tốt nhất?

    Không có một giờ tắm tốt nhất cho tất cả mọi người.

    Điều cần quan tâm: Tắm nước ấm trước ngủ khoảng 1 - 2 giờ có thể giúp dễ vào giấc, theo một tổng quan hệ thống năm 2019 (nghiên cứu).

    Nếu xuất hiện đau ngực, khó thở, ngất, méo miệng, yếu tay chân hoặc nói khó trong hay sau tắm, cần gọi cấp cứu ngay.

    Nội dung trên là giải đáp của bác sĩ chuyên khoa 1 Đào Duy Khoa, Khoa Thần kinh, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM.

    Bạn đọc có thể đặt câu hỏi cho chuyên mục Bác sĩ 24/7 bằng hình thức nhập bình luận bên dưới bài hoặc gửi qua email: suckhoethanhnien247@gmail.com.

    Câu hỏi sẽ được chuyển đến các bác sĩ, chuyên gia... để trả lời cho bạn đọc.

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