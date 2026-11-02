Loại trà này có thể giúp bảo vệ tim mạch, giảm nguy cơ đột quỵ

Vì sao trà xanh có lợi cho mạch máu?

Trà xanh giàu catechin, nhóm hợp chất polyphenol có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm. Một trong những catechin được nghiên cứu nhiều nhất là epigallocatechin gallate (EGCG).

Theo chuyên gia dinh dưỡng Patricia Kolesa (Mỹ), catechin trong trà xanh có thể giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào, qua đó hỗ trợ bảo vệ thành động mạch.

Chuyên gia dinh dưỡng Anne Danahy (Mỹ) cũng cho biết EGCG có thể góp phần bảo vệ mạch máu và hỗ trợ chức năng của hệ tuần hoàn. Một số nghiên cứu đang tìm hiểu vai trò của hợp chất này đối với hàng rào máu não, cấu trúc có chức năng kiểm soát những chất đi từ máu vào mô não.

Catechin trong trà xanh có thể giúp giảm viêm và hạn chế tổn thương tế bào, qua đó hỗ trợ bảo vệ thành động mạch Ảnh: P.H tạo từ AI

Hỗ trợ kiểm soát huyết áp

Huyết áp cao là một trong những yếu tố nguy cơ quan trọng của đột quỵ. Theo chuyên gia dinh dưỡng Sapna Peruvemba, các hợp chất trong trà xanh, đặc biệt là EGCG, có thể hỗ trợ chức năng nội mạc mạch máu, giúp động mạch thư giãn và giãn nở tốt hơn. Nhờ đó, trà xanh có tiềm năng góp phần cải thiện lưu thông máu và kiểm soát huyết áp, theo Eating Well.

Có thể cải thiện chỉ số cholesterol

Một số nghiên cứu cho thấy catechin trong trà xanh có thể giúp giảm cholesterol toàn phần và cholesterol LDL (cholesterol xấu). Đây là yếu tố đáng chú ý bởi LDL tăng cao có thể thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa, làm hẹp lòng động mạch và cản trở lưu thông máu.

Tuy nhiên, mức độ tác động còn phụ thuộc vào lượng trà sử dụng, thời gian uống và tình trạng sức khỏe của mỗi người. Trà xanh không thể thay thế thuốc điều trị cholesterol hoặc các biện pháp kiểm soát nguy cơ tim mạch theo chỉ định của bác sĩ.

Nghiên cứu ghi nhận lợi ích gì?

Một nghiên cứu công bố năm 2017 trên tạp chí British Medical Journal, theo dõi gần 25.000 người, ghi nhận mối liên quan giữa việc uống trà xanh hằng ngày và nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ thấp hơn. Mức giảm được báo cáo là khoảng 8%, với mối liên quan rõ hơn ở nhóm có thời gian uống trà kéo dài.

Một số nghiên cứu khác cũng ghi nhận mối liên quan giữa việc uống trà xanh và sức khỏe tim mạch tốt hơn. Dù vậy, cần lưu ý phần lớn bằng chứng thuộc dạng quan sát hoặc nghiên cứu về các chỉ số sức khỏe. Điều này chưa đủ để khẳng định trà xanh trực tiếp ngăn ngừa đau tim hay đột quỵ.

Uống bao nhiêu trà xanh mỗi ngày?

Một số nghiên cứu về trà xanh và sức khỏe thường khảo sát mức tiêu thụ khoảng 2 - 5 tách mỗi ngày, mỗi tách khoảng 240 ml. Tuy nhiên, đây không phải liều lượng tối ưu được khuyến nghị cho tất cả mọi người.

Người trưởng thành khỏe mạnh có thể uống trà xanh ở mức vừa phải, ưu tiên trà nguyên chất, không thêm nhiều đường. Nên hạn chế uống quá đặc hoặc sát giờ ngủ vì caffeine có thể gây hồi hộp, khó ngủ ở người nhạy cảm. Người bị thiếu máu do thiếu sắt cũng nên tránh uống trà ngay trong bữa ăn hoặc sát thời điểm bổ sung sắt vì trà có thể làm giảm hấp thu sắt.

Để bảo vệ tim mạch và giảm nguy cơ đột quỵ, trà xanh nên là một phần của lối sống lành mạnh, không phải biện pháp phòng bệnh duy nhất. Mỗi người cần duy trì chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt; ăn cá phù hợp, hạn chế muối và chất béo bão hòa; vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc và kiểm soát huyết áp, đường huyết, cholesterol.