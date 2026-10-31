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    Cholesterol cao: Nên chọn loại dầu ăn nào tốt cho tim mạch?

    Ngọc Quý
    Ngọc Quý
    Người có cholesterol máu cao không nhất thiết phải tránh hoàn toàn chất béo mà cần lựa chọn đúng loại và dùng với lượng phù hợp. Một số loại dầu thực vật giàu chất béo có lợi có thể giúp giảm cholesterol 'xấu' LDL.

    Dưới đây là những loại dầu ăn mà người đang có cholesterol cao cần ưu tiên lựa chọn:

    Dầu ô liu: Lựa chọn tốt cho tim

    Dầu ô liu, đặc biệt là dầu ô liu nguyên chất, là lựa chọn phù hợp cho người có cholesterol cao. Nếu dùng thay thế cho mỡ heo, dầu ô liu có thể giúp tăng nồng độ cholesterol "tốt" HDL, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

    Người cholesterol cao: nên dùng dầu ăn nào và hạn chế loại nào? - Ảnh 1.

    Dùng dầu ô liu để thay thế mỡ heo sẽ mang lại lợi ích lâu dài cho tim mạch

    ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

    Người cholesterol cao có thể dùng dầu ô liu để trộn salad, chế biến rau củ, áp chảo cá hoặc thịt nạc. Dù vậy, dầu ô liu vẫn chứa nhiều calo. Do đó, cách tốt là chỉ nên dùng ở mức độ vừa phải, tiến sĩ Mindy Haar, chuyên gia dinh dưỡng và giảng viên tại trường đại học New York Institute of Technology (Mỹ), cho biết.

    Dầu cải: Phù hợp để nấu ăn hằng ngày

    Dầu cải là lựa chọn đáng cân nhắc cho người cholesterol cao vì chứa ít chất béo có hại và giàu chất béo có lợi. Dầu cải có thể dùng để áp chảo, xào, nướng và làm bánh. Hương vị tương đối nhẹ giúp dầu không lấn át mùi vị của món ăn, đồng thời giá thành thường rẻ hơn một số loại dầu ô liu.

    Dầu hướng dương, dầu đậu nành: Lựa chọn thay thế phù hợp

    Ngoài dầu ô liu và dầu cải, người cholesterol cao có thể sử dụng dầu hướng dương, dầu đậu nành trong chế độ ăn hằng ngày. Những loại dầu này chứa nhiều chất béo không bão hòa đa, có thể giúp giảm cholesterol "xấu" LDL khi dùng để thay thế chất béo có hại trong khẩu phần.

    Cả dầu đậu nành và dầu hướng dương đều phù hợp để xào rau, áp chảo thịt cá, chiên trứng và làm các món chiên. Tuy nhiên, dầu đậu nành chứa cả omega-6 và omega-3, trong khi dầu hướng dương thường giàu omega-6 và vitamin E.

    Bơ, mỡ động vật thì sao?

    Bơ, mỡ heo và mỡ bò thường được sử dụng trong nấu ăn. Đây là những nguồn chất béo cần chú ý ở người có cholesterol cao. Theo Dịch vụ Y tế Quốc gia Anh (NHS), người muốn giảm cholesterol nên hạn chế các loại chất béo này, đồng thời ưu tiên các nguồn chất béo không bão hòa như dầu ô liu và dầu cải.

    Trong thực tế, có thể thay mỡ heo bằng dầu cải khi xào rau, dùng dầu ô liu để trộn salad hoặc sử dụng một lượng nhỏ dầu hướng dương khi chế biến món ăn. Tuy nhiên, dầu thực vật cũng chứa nhiều năng lượng. Thay mỡ lợn bằng dầu thực vật nhưng sử dụng quá nhiều vẫn có thể làm tăng tổng lượng calo nạp vào, khiến khó kiểm soát cân nặng, theo Healthline.

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