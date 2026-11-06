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    Sau tuổi 40, đừng đợi có triệu chứng mới kiểm tra sức khỏe tim mạch

    Như Quyên
    Như Quyên

    Gần 31% hồ sơ người trên 40 tuổi đủ điều kiện đánh giá tại TP.HCM thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và rất cao. Chuyên gia khuyến cáo chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ, ngay cả khi chưa có triệu chứng.

    TP.HCM lần đầu sử dụng dữ liệu khám sức khỏe toàn dân để bước đầu phân tầng nguy cơ sức khỏe, trong đó có nguy cơ tim mạch. Theo Sở Y tế TP.HCM, việc phân tích dựa trên các thông tin lâm sàng, bệnh sử và các chỉ số sức khỏe phù hợp, trong đó có áp dụng mô hình đánh giá nguy cơ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO).

    Kết quả cho thấy trong số hồ sơ người trên 40 tuổi đủ điều kiện đánh giá, 14,7% thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao và 16,2% thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Dù các con số này chưa đại diện cho toàn bộ dân số thành phố, nhưng vẫn có ý nghĩa nhất định trong nhận diện sớm và dự phòng bệnh trong cộng đồng.

    Nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao là gì?

    Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Thị Kim Ánh, Phó giám đốc kiêm trưởng khoa Khám bệnh và điều trị ngoại trú, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM), thành viên Hội Tim mạch Việt Nam, cho biết phân tầng nguy cơ tim mạch là bước quan trọng trong dự phòng bệnh, giúp nhận diện những người cần được ưu tiên đánh giá, tư vấn và can thiệp, qua đó giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim, đột quỵ và các biến chứng tim mạch trong tương lai.

    Trên 40 tuổi, nguy cơ tim mạch cao: Chưa có triệu chứng có cần đi khám? - Ảnh 1.

    Không nên chờ đến khi có triệu chứng mới đi khám. Cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ, đo huyết áp, xét nghiệm đường huyết, mỡ máu và đánh giá nguy cơ tim mạch tổng thể

    ẢNH: BVCC

    “Người thuộc nhóm nguy cơ tim mạch cao có khả năng gặp các biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ trong khoảng 10 năm tới ở mức 10% - 20%, hoặc từ 20% trở lên ở người thuộc nhóm nguy cơ rất cao. Người chưa có biểu hiện bệnh vẫn có thể thuộc nhóm nguy cơ cao do tích lũy nhiều yếu tố nguy cơ; trong khi người đã mắc bệnh tim mạch do xơ vữa thường được xếp vào nhóm nguy cơ cao và rất cao”, thạc sĩ - bác sĩ Kim Ánh cho hay.

    Bác sĩ nhấn mạnh “nguy cơ cao” không phải là chẩn đoán đã hẹp động mạch vành, cũng không có nghĩa người đó chắc chắn sẽ bị nhồi máu cơ tim hoặc đột quỵ, mà là tín hiệu để người dân chú ý kiểm soát các yếu tố nguy cơ. 

    Không nên chủ quan, ngay cả khi chưa có triệu chứng

    Theo thạc sĩ - bác sĩ Kim Ánh, người chưa có triệu chứng nhưng được xếp vào nhóm nguy cơ tim mạch cao hoặc rất cao không nên chủ quan, vì nhiều bệnh lý tim mạch có thể tiến triển âm thầm trong nhiều năm.

    Người dân nên đến cơ sở y tế để được bác sĩ đánh giá toàn diện các yếu tố nguy cơ, bao gồm huyết áp, đường huyết, mỡ máu, chức năng thận, tiền sử bệnh và thói quen sinh hoạt.

    Cần mang theo kết quả khám sức khỏe, xét nghiệm, đơn thuốc và số đo huyết áp tại nhà nếu có. Tùy từng trường hợp, bác sĩ sẽ chỉ định thêm các xét nghiệm hoặc phương pháp thăm dò cần thiết, đồng thời tư vấn điều chỉnh lối sống và sử dụng thuốc khi có chỉ định.

    Trên 40 tuổi, nguy cơ tim mạch cao: Chưa có triệu chứng có cần đi khám? - Ảnh 2.

    Một người vẫn có thể cảm thấy khỏe mạnh nhưng đã có các yếu tố nguy cơ tim mạch. Khi bệnh tiến triển, người bệnh có thể bị đau hoặc tức ngực, khó thở khi gắng sức, hồi hộp, mệt bất thường…

    ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

    Bên cạnh đó, người dân cần thay đổi lối sống một cách cụ thể và bền vững:

    • Hạn chế muối, thực phẩm chế biến sẵn, mỡ động vật và chất béo bão hòa. Tăng cường rau xanh, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và cá.
    • Duy trì vận động thể lực phù hợp, hướng tới ít nhất 150 phút hoạt động thể lực cường độ trung bình mỗi tuần; kiểm soát cân nặng.
    • Bỏ thuốc lá và tránh khói thuốc.

    Người mắc tăng huyết áp, tiểu đường hoặc rối loạn mỡ máu cần theo dõi các chỉ số theo hướng dẫn của bác sĩ, dùng thuốc đúng chỉ định và tái khám định kỳ.

    “Chưa có triệu chứng là cơ hội để chủ động dự phòng bệnh. Hãy đi khám để hiểu đúng nguy cơ, kiểm soát các yếu tố có thể thay đổi và nhận hướng dẫn theo dõi phù hợp”, thạc sĩ - bác sĩ Kim Ánh khuyên.

    Dự phòng và điều trị sớm giúp giảm biến cố và tổn thương cơ quan thế nào?

    Thạc sĩ - bác sĩ Ngô Thị Kim Ánh cho biết, can thiệp y khoa sớm khi người bệnh có nguy cơ tim mạch cao nhưng chưa xuất hiện triệu chứng có ý nghĩa rất quan trọng, bởi đây là giai đoạn người bệnh vẫn có cơ hội chủ động kiểm soát các yếu tố nguy cơ trước khi xảy ra biến chứng.

    Ví dụ, kiểm soát tốt huyết áp giúp giảm nguy cơ đột quỵ và suy tim; kiểm soát cholesterol, đặc biệt LDL-cholesterol, giúp làm chậm tiến triển xơ vữa động mạch, giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim; kiểm soát đường huyết và bỏ thuốc lá cũng góp phần bảo vệ hệ thống mạch máu.

    Đặc biệt, việc phát hiện và điều trị sớm giúp hạn chế tổn thương các cơ quan đích như tim, não, thận và mắt, vốn có thể diễn tiến âm thầm trong nhiều năm. Tùy mức độ nguy cơ, bác sĩ sẽ tư vấn thay đổi lối sống, chỉ định thuốc khi cần thiết và theo dõi định kỳ để điều chỉnh điều trị phù hợp.

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