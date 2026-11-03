Bác sĩ người Nhật gợi ý bài tập hỗ trợ kiểm soát huyết áp, đường huyết

Bác sĩ Toshiro Iketani, Giám đốc Bệnh viện Iketani (Nhật Bản), cho biết các loại oxy phản ứng (ROS) có thể gia tăng dưới tác động của căng thẳng, tia cực tím, khói thuốc lá và quá trình lão hóa. Khi tích tụ quá mức, ROS gây mất cân bằng oxy hóa - chống oxy hóa, dẫn đến stress oxy hóa, làm tổn thương lớp nội mạc mạch máu, thúc đẩy xơ vữa động mạch và suy giảm chức năng mạch máu.

Vận động nhẹ nhàng, hợp lý sau bữa ăn có thể giúp hạn chế đường huyết tăng cao Ảnh: P.H tạo từ AI

Vận động phù hợp là một trong những cách giúp cơ thể tăng cường khả năng thích nghi và duy trì cân bằng oxy hóa.

Vận động thường xuyên có lợi cho mạch máu

Theo đó, cơ thể con người vốn có các enzyme chống oxy hóa, được ví như “đội quân dọn gỉ sét”, giúp kiểm soát lượng oxy phản ứng dư thừa. Tuy nhiên, khả năng bảo vệ này có thể suy giảm theo tuổi tác. Tập thể dục thường xuyên là một trong những cách hỗ trợ duy trì hệ thống chống oxy hóa tự nhiên của cơ thể.

Khi vận động, lượng oxy phản ứng (ROS) trong cơ thể có thể tăng tạm thời. Ở mức độ phù hợp, đây là tín hiệu kích hoạt các cơ chế chống oxy hóa tự nhiên, giúp cơ thể thích nghi với hoạt động thể chất và duy trì cân bằng oxy hóa - chống oxy hóa, qua đó hạn chế tổn thương tế bào.

Duy trì vận động thường xuyên với cường độ phù hợp còn giúp cải thiện chức năng nội mô và khả năng co giãn của mạch máu. Khi tập thể dục nhịp điệu, lưu lượng máu tăng lên, tạo lực tác động lên lớp nội mạc mạch máu. Sự kích thích này giúp mạch máu thích nghi, cải thiện chức năng điều hòa lưu thông máu và duy trì độ đàn hồi.

Nhờ đó, tim hoạt động hiệu quả hơn, góp phần kiểm soát huyết áp, tăng cường cung cấp oxy cho các mô và cải thiện sức bền thể chất.

Thường xuyên lồng ghép bài tập ‘zombie’ vào sinh hoạt hằng ngày góp phần khắc phục tình trạng ít vận động ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Bài tập “Zombie” sau ăn có thể hỗ trợ kiểm soát đường huyết, huyết áp?

Theo bác sĩ Iketani, đường huyết thường tăng và có thể “đạt đỉnh” sau ăn khoảng 30 phút đến 1 giờ, tùy từng người và thành phần bữa ăn. Vận động sau ăn giúp cơ bắp sử dụng glucose làm năng lượng, qua đó có thể hạn chế mức tăng đường huyết sau bữa ăn, theo The Standard (Hồng Kông).

Bác sĩ Iketani khuyến nghị thực hiện bài tập “Zombie” - một hình thức vận động tại chỗ, kết hợp chạy bước nhỏ và bước chân nhẹ nhàng. Theo ông, bài tập này có thể giúp tăng cường vận động trong ngày và hỗ trợ kiểm soát đường huyết, huyết áp.

Cách thực hiện:

Đứng thẳng, nhẹ nhàng chạy bước nhỏ tại chỗ. Thả lỏng hai vai, buông hai tay tự nhiên và đánh tay theo nhịp. Đồng thời, luân phiên đưa hai vai về phía trước và phía sau. Thực hiện trong 1 phút.

Sau đó, tiếp tục đánh tay tự nhiên, giảm tốc độ và chuyển sang bước chân tại chỗ trong 30 giây.

Kết hợp 1 phút chạy bước nhỏ và 30 giây bước chân tại chỗ thành một hiệp. Lặp lại 3 hiệp.

Để đảm bảo an toàn, người có bệnh nền nên lựa chọn bài tập phù hợp với thể trạng và tình trạng bệnh, đồng thời trao đổi trước với bác sĩ trước khi thực hiện.