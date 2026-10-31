Huyết áp lúc cao lúc thấp: Khi nào cần đi khám?

Vì sao huyết áp hay thay đổi trong ngày?

Huyết áp thường tăng vào buổi sáng, thay đổi trong ngày và có xu hướng giảm khi ngủ. Ngoài nhịp sinh học, hoạt động thể chất, lo lắng, đau đớn, thiếu ngủ và dùng caffeine cũng có thể khiến huyết áp thay đổi tạm thời. Chẳng hạn, một người vừa leo cầu thang hoặc vội vã đến nơi làm việc sẽ có huyết áp cao hơn so với lúc ngồi nghỉ, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Huyết áp xuống quá thấp thường gây chóng mặt, mệt mỏi, hồi hộp hay cảm giác như sắp ngất ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Kỹ thuật đo huyết áp cũng ảnh hưởng đáng kể đến kết quả. Nói chuyện trong lúc đo, ngồi sai tư thế, để cánh tay không được nâng đỡ hoặc sử dụng vòng bít không đúng kích cỡ đều có thể khiến chỉ số thiếu chính xác.

Khi nào huyết áp dao động được xem là bình thường?

Huyết áp thay đổi nhẹ giữa các lần đo là hiện tượng thường gặp, đặc biệt khi một người chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang vận động hoặc đang trong trạng thái cảm xúc mạnh. Nếu chỉ số tăng tạm thời sau khi tập thể dục hoặc căng thẳng rồi giảm khi nghỉ ngơi, điều này là bình thường, bác sĩ tim mạch thể thao Sawalla Guseh tại Bệnh viện Massachusetts General Hospital (Mỹ) cho biết.

Tuy nhiên, nếu huyết áp liên tục cao qua nhiều lần đo, thường xuyên giảm thấp hoặc thay đổi kèm các biểu hiện bất thường, người bệnh nên đi khám. Bác sĩ sẽ xem xét mức huyết áp trung bình, bệnh nền, thuốc đang sử dụng và triệu chứng đi kèm để xác định nguyên nhân.

Khi nào nên đi khám?

Người bệnh nên đi khám nếu huyết áp thường xuyên cao hơn ngưỡng khuyến nghị, ngay cả khi cơ thể vẫn cảm thấy khỏe mạnh. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, huyết áp tăng cao thường không gây triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, đo huyết áp là cách quan trọng để phát hiện tình trạng này.

Cũng cần đi khám nếu huyết áp giảm thấp nhiều lần hoặc những lần thay đổi đi kèm chóng mặt, mệt mỏi, hồi hộp, nhìn mờ hay cảm giác sắp ngất. Đặc biệt, người đang dùng thuốc điều trị huyết áp không nên tự giảm liều, ngừng thuốc hoặc uống thêm thuốc chỉ vì một lần đo bất thường. Điều chỉnh thuốc cần dựa trên diễn biến huyết áp, triệu chứng và hướng dẫn của bác sĩ, theo Medical News Today.