Ô nhiễm không khí: Người lớn tuổi mắc bệnh tim, phổi nên tập thể dục thế nào?

Mưa vừa tạnh không đồng nghĩa chất lượng không khí đã an toàn cho việc vận động ngoài trời. Trong giai đoạn giao mùa, khi ô nhiễm không khí có xu hướng gia tăng tại một số nơi, nhất là khu vực miền Bắc, người lớn tuổi mắc bệnh tim, phổi cần cân nhắc điều kiện thời tiết, theo dõi chất lượng không khí và điều chỉnh việc tập luyện phù hợp.

Người lớn tuổi, đặc biệt những người mắc bệnh tim mạch hoặc tăng huyết áp, cần thận trọng khi hoạt động ngoài trời trong những ngày chất lượng không khí ở mức kém ẢNH: N.QUYÊN TẠO TỪ CHATGPT

Ô nhiễm không khí có thể làm tăng gánh nặng cho tim phổi

Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Kim Thành Bảo, Bệnh viện Tim Tâm Đức (TP.HCM), mưa giông và chất lượng không khí suy giảm có thể ảnh hưởng đến hệ hô hấp, làm tăng nguy cơ viêm đường hô hấp. Ở người mắc hen phế quản, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD) và các bệnh hô hấp khác, những yếu tố này có thể khiến tình trạng mệt mỏi, khó thở nặng hơn, làm gia tăng gánh nặng cho tim, khiến suy tim hoặc tăng huyết áp trở nên khó kiểm soát và tăng nguy cơ phải nhập viện điều trị.

Người mắc suy tim, tăng áp động mạch phổi hoặc tăng huyết áp cũng cần chú ý khi nồng độ bụi mịn PM2.5 tăng cao hoặc chất lượng không khí chuyển biến xấu.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), các hạt bụi mịn có thể đi sâu vào phổi, ảnh hưởng đến hệ tim mạch và hô hấp. Phơi nhiễm ô nhiễm không khí có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe, trong đó có bệnh tim, đột quỵ, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và nhiễm trùng đường hô hấp. Người lớn tuổi và người có bệnh tim phổi từ trước là những nhóm dễ bị ảnh hưởng hơn.

“Người bệnh cần theo dõi huyết áp và tình trạng sức khỏe, dùng thuốc đều theo đơn, hạn chế hoạt động gắng sức ngoài trời và nên chú ý các triệu chứng như mệt mỏi, khó thở hoặc đau ngực, đặc biệt khi nồng độ PM2.5 tăng”, bác sĩ Bảo khuyến cáo.

Người lớn tuổi nên điều chỉnh việc tập luyện theo chất lượng không khí

Bác sĩ Thành Bảo khuyến cáo người lớn tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh tim mạch, hen phế quản hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD), cần thận trọng khi tập thể dục ngoài trời trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc chất lượng không khí suy giảm.

Trước khi ra ngoài, người dân nên kiểm tra thông tin chất lượng không khí tại địa phương. Nếu mức ô nhiễm cao, người có bệnh nền nên giảm thời gian và cường độ vận động ngoài trời, cân nhắc chuyển sang đi bộ hoặc tập nhẹ nhàng trong nhà.

Người dân nên lựa chọn thời điểm, địa điểm và cường độ tập luyện phù hợp với điều kiện không khí tại địa phương ẢNH MINH HỌA: NHƯ QUYÊN

WHO khuyến cáo người dân không nên từ bỏ hoàn toàn hoạt động thể chất chỉ vì chất lượng không khí chưa tối ưu. Thay vào đó, nên lựa chọn thời điểm, địa điểm và cường độ tập luyện phù hợp để giảm phơi nhiễm. Với người lớn tuổi và người có bệnh tim phổi, cần thận trọng hơn trong những đợt ô nhiễm không khí tăng cao và tuân theo hướng dẫn riêng của bác sĩ điều trị.

Trong quá trình tập luyện, nếu cảm thấy mệt bất thường, khó thở hoặc tức ngực, bác sĩ Bảo khuyên người bệnh cần dừng tập và nghỉ ngơi. Theo bác sĩ, khó thở đột ngột hoặc đau, tức ngực có thể là dấu hiệu của tình trạng tim mạch nghiêm trọng, chẳng hạn hội chứng vành cấp (bao gồm nhồi máu cơ tim hoặc đau thắt ngực không ổn định) hoặc đợt mất bù của suy tim.

Khi có các biểu hiện trên hoặc nghi ngờ biến cố tim mạch cấp, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Trong khi chờ trợ giúp, hãy cho người bệnh ngừng vận động, nghỉ ở tư thế dễ thở và làm theo hướng dẫn của nhân viên cấp cứu.