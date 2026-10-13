Huyết áp tăng do căng thẳng: Khi nào chỉ là tạm thời, khi nào đáng lo?

Huyết áp thường tăng trong thời gian ngắn rồi giảm khi cơ thể bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên, không phải trường hợp huyết áp tăng khi căng thẳng nào cũng vô hại. Nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên, huyết áp vẫn cao sau khi nghỉ ngơi, người bệnh cần đến gặp bác sĩ để tìm ra nguyên nhân, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Huyết áp sẽ tăng khi đang căng thẳng hay tranh cãi ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi gặp một tình huống gây áp lực, cơ thể kích hoạt phản ứng thường được gọi là chiến đấu hoặc bỏ chạy. Hệ thần kinh giao cảm hoạt động mạnh hơn, kích thích cơ thể giải phóng các hoóc môn như adrenaline, cortisol, bác sĩ gia đình Aaron Block tại cơ sở y khoa The Cove Concierge Medicine (Mỹ) cho biết.

Quá trình này khiến tim đập nhanh, mạch máu co lại và huyết áp tăng lên. Đây là phản ứng tự nhiên giúp cơ thể sẵn sàng ứng phó với những tình huống cần sự tập trung hoặc phản ứng nhanh.

Khi nào chỉ là tạm thời?

Nếu huyết áp tăng do căng thẳng thì tình trạng này chỉ là phản ứng tạm thời, xuất hiện trong một tình huống cụ thể. Sau đó nghỉ ngơi và bình tĩnh trở lại, huyết áp sẽ trở về mức bình thường. Ví dụ thường gặp là một người cảm thấy tim đập nhanh, huyết áp tăng khi chuẩn bị phỏng vấn xin việc hay đang tranh cãi.

Một trường hợp khác là tăng huyết áp áo choàng trắng, xảy ra khi huyết áp đo tại bệnh viện, phòng khám cao hơn so với khi đo ở nhà. Tâm lý lo lắng khi gặp bác sĩ hoặc chờ kết quả khám cũng góp phần gây ra hiện tượng này.

Khi nào là dấu hiệu đáng lo?

Nếu huyết áp vẫn cao dù khi đã nghỉ ngơi thì người mắc cần chú ý. Nếu chỉ số tiếp tục tăng trong nhiều lần đo khác nhau, kể cả khi người đó không còn căng thẳng, cần nghĩ đến khả năng đã mắc bệnh huyết áp cao.

Một dấu hiệu khác là huyết áp tăng thường xuyên mỗi khi lo lắng, tức giận hoặc chịu áp lực công việc. Những đợt tăng lặp đi lặp lại không nên xem nhẹ, đặc biệt nếu người đó đã có bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc bệnh thận.

Làm thế nào để hạn chế huyết áp tăng khi căng thẳng?

Khi nhận thấy bản thân đang căng thẳng, hãy tạm dừng công việc, ngồi ở nơi yên tĩnh và thở chậm, đều. Thiền hoặc yoga cũng có thể giúp thư giãn. Mục tiêu là giảm căng thẳng và giúp cơ thể trở lại trạng thái bình thường, chứ không phải cố gắng làm huyết áp giảm nhanh bằng mọi giá.

Bên cạnh đó, duy trì vận động thường xuyên và ngủ đủ giấc cũng rất quan trọng. Đi bộ, đạp xe hoặc bơi lội sẽ giúp cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng, theo Verywell Health.