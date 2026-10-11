Huyết áp tăng cao kèm 4 dấu hiệu này, cần đi cấp cứu ngay

Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện nếu huyết áp tăng cao kèm các triệu chứng bất thường sau:

Đau tức ngực

Đau hoặc tức ngực khi huyết áp tăng rất cao, thường từ 180/120 mmHg trở lên, là dấu hiệu cần đặc biệt cảnh giác. Người bệnh có thể cảm thấy đau, bóp nghẹt, đè nặng hoặc khó chịu ở vùng ngực. Tình trạng huyết áp tăng quá mức có thể gây tổn thương mạch máu và các cơ quan quan trọng, đặc biệt là tim và não, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Người bệnh cần được đưa đến bệnh viện nếu huyết áp tăng quá cao kèm đau hoặc tức ngực ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khó thở, cảm giác hụt hơi

Khó thở khi huyết áp tăng rất cao là dấu hiệu cảnh báo nguy hiểm, cần được xử trí khẩn cấp. Người bệnh có thể cảm thấy hụt hơi, thở nhanh, nặng ngực hoặc khó hít thở sâu.

Đặc biệt, nếu khó thở xuất hiện đột ngột hoặc nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, người bệnh không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm tại nhà. Huyết áp tăng rất cao kèm khó thở có thể là dấu hiệu tổn thương tim hoặc phổi cấp tính, cần gọi cấp cứu hoặc đến cơ sở y tế ngay, bác sĩ đa khoa Bianca Bandarra tại trung tâm y tế Mayo Clinic Healthcare ở London (Anh) cho biết.

Đột ngột tê, yếu tay chân hoặc méo miệng

Nếu huyết áp tăng rất cao và người bệnh đột nhiên bị tê hoặc yếu tay chân, đặc biệt là chỉ xảy ra ở một bên cơ thể, đây có thể là dấu hiệu của đột quỵ. Người bệnh sẽ bất ngờ cảm thấy một cánh tay yếu đi, không thể nâng tay bình thường, chân bước không vững hoặc một bên mặt bị xệ xuống. Một số người nhận thấy triệu chứng rõ hơn khi cố gắng cười hoặc giơ cả hai tay.

Đây là tình huống không nên chờ đợi. Nếu các triệu chứng xuất hiện đột ngột, cần gọi cấp cứu ngay cả khi chúng có vẻ nhẹ hoặc bắt đầu biến mất sau vài phút. Đột quỵ là tình huống y khoa khẩn cấp, cần được điều trị càng sớm càng quan trọng.

Đau đầu dữ dội, co giật

Đau đầu không phải là dấu hiệu chắc chắn cho thấy huyết áp đang ở mức nguy hiểm. Trên thực tế, nhiều người bị tăng huyết áp không có bất kỳ triệu chứng nào. Tuy nhiên, một cơn đau đầu dữ dội bất thường xuất hiện cùng huyết áp rất cao, đặc biệt khi kèm nôn ói, co giật, lú lẫn hoặc giảm ý thức, cần được cấp cứu. Đây là những dấu hiệu đáng lo vì chúng cho thấy não đang bị ảnh hưởng.

Đặc biệt, nếu cơn đau đầu xuất hiện đột ngột và dữ dội khác thường so với những lần đau đầu trước đây, người bệnh không nên chỉ uống thuốc giảm đau rồi tiếp tục theo dõi. Cần được bác sĩ đánh giá để xác định nguyên nhân, theo Healthline.