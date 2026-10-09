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    Sức khỏe

    Huyết áp cao: Chuyên gia tiết lộ thực đơn lý tưởng cho bữa tối

    Thiên Lan
    Thiên Lan
    Chế độ ăn nhiều natri, chất béo bão hòa và đường có thể làm tăng huyết áp. Vì vậy, điều chỉnh chế độ ăn, đặc biệt lựa chọn thực phẩm phù hợp cho bữa tối, góp phần kiểm soát huyết áp và giảm nguy cơ bệnh tim mạch.

    Chuyên gia dinh dưỡng Amy Shapiro (Mỹ) gợi ý một bữa tối gồm cá hồi hoặc thịt thăn lợn, ăn cùng bông cải xanh hoặc bắp cải Brussels xào tỏi với ít dầu ô liu và một phần đậu. Theo Men's Journal, cách kết hợp này cung cấp nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe tim mạch như omega-3, kali, magie và chất xơ.

    Huyết áp cao: Chuyên gia tiết lộ thực đơn lý tưởng cho bữa tối - Ảnh 1.

    Chuyên gia dinh dưỡng gợi ý một bữa tối gồm cá hồi hoặc thịt thăn lợn, ăn cùng bông cải xanh

    Ảnh: P.H tạo từ AI

    Cá hồi cung cấp omega-3

    Cá hồi là nguồn cung cấp axit béo omega-3, nhóm chất béo có lợi cho tim mạch. Omega-3 có thể góp phần giảm viêm, hỗ trợ chức năng mạch máu và được nghiên cứu về khả năng giúp giảm huyết áp.

    Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, bổ sung omega-3 từ thực phẩm là một phần của chế độ ăn có lợi cho tim. Một khẩu phần khoảng 85 g cá hồi nấu chín cung cấp lượng omega-3 đáng kể, tùy loại cá và cách chế biến.

    Rau xanh và đậu bổ sung kali, magie, chất xơ

    Bông cải xanh, bắp cải Brussels và các loại đậu cung cấp kali, magie và chất xơ. Kali giúp cân bằng tác động của natri trong cơ thể, trong khi magie tham gia vào nhiều chức năng liên quan đến hoạt động của cơ và mạch máu.

    Chất xơ cũng có vai trò quan trọng trong chế độ ăn tốt cho tim mạch. Đậu, rau xanh và ngũ cốc nguyên hạt là những nguồn chất xơ dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày. Một chén đậu đen nấu chín có thể cung cấp khoảng 15 g chất xơ.

    Tuy nhiên, người bị tăng huyết áp không nên kỳ vọng một món ăn hoặc một bữa tối có thể thay thế thuốc điều trị. Quan trọng hơn là duy trì chế độ ăn ít muối, tăng rau củ, đậu và thực phẩm giàu chất xơ, đồng thời hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, nhiều natri và chất béo bão hòa.

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