Cá hồi và cá thu: Loại nào giàu omega-3 hơn?

Omega-3: Cá thu thường nhỉnh hơn cá hồi

Nếu chỉ so sánh về hàm lượng omega-3, cá thu thường nhỉnh hơn cá hồi. Không những vậy, nhiều loại cá thu nằm trong nhóm thực phẩm giàu 2 loại omega-3 là EPA và DHA nhất, theo chuyên trang Eating Well (Mỹ).

Cá thu và cá hồi đều rất giàu a xít béo omega-3 ẢNH MINH HỌA: N.QUÝ TẠO TỪ AI

Trung bình 100 gram cá thu chứa khoảng 2 đến hơn 4 gram omega-3, tùy từng loài. Trong khi đó, cùng 100 gram nhưng cá hồi thường chứa khoảng 2 - 2,5 gram omega-3.

Cá hồi có giá trị dinh dưỡng cao

Tuy nhiên, cá hồi có những ưu điểm riêng. Dù thường chứa ít omega-3 hơn cá thu, cá hồi vẫn được xem là một trong những loại cá có giá trị dinh dưỡng cao nhất. Ngoài EPA và DHA, cá hồi còn có vitamin D, vitamin B12, selen, kali và protein. Đây là những dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe xương, cơ bắp và hệ miễn dịch.

Một điểm nổi bật khác của cá hồi là chứa astaxanthin, chất chống ô xy hóa tạo nên màu hồng đặc trưng của thịt cá. Một số nghiên cứu cho thấy astaxanthin có khả năng giúp bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do, từ đó hỗ trợ sức khỏe tim mạch và giảm căng thẳng ô xy hóa.

Bên cạnh giá trị dinh dưỡng, cá hồi còn được nhiều người yêu thích vì thịt mềm, ít tanh và dễ chế biến. Loại cá này phù hợp với nhiều món ăn như hấp, nướng, áp chảo hoặc làm salad, nhờ đó giúp duy trì thói quen ăn cá dễ dàng hơn.

Một điều cần lưu ý là hàm lượng omega-3 trên cá thu và cá hồi phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Yếu tố đầu tiên cần nhắc đến là tùy từng loài cá. Ví dụ, cá thu Đại Tây Dương hay cá thu vua đều có thành phần dinh dưỡng khác nhau. Tương tự, các giống cá hồi khác nhau cũng có hàm lượng omega-3 không hoàn toàn giống nhau, bác sĩ Bruce Bistrian, giáo sư y khoa tại Trường Y Harvard (Mỹ), cho biết.

Môi trường sống ảnh hưởng đáng kể đến lượng omega-3

Ngoài ra, môi trường sống và chế độ ăn của cá cũng ảnh hưởng đáng kể đến lượng omega-3. Cá hồi nuôi và cá hồi tự nhiên thường có thành phần chất béo khác nhau do nguồn thức ăn khác nhau. Mùa đánh bắt, kích thước của cá và khu vực sinh sống cũng là những yếu tố làm thay đổi hàm lượng EPA và DHA.

Nếu mục tiêu chính là nạp thật nhiều omega-3 với chi phí phải chăng, cá thu là lựa chọn tốt hơn. Ở nhiều nơi, cá thu có giá thấp hơn cá hồi nhưng vẫn chứa lượng omega-3 dồi dào.

Thay vì chỉ chọn một loại, các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích nên đa dạng nguồn hải sản. Luân phiên ăn cá hồi, cá thu, cá mòi, cá trích hoặc cá cơm sẽ giúp cơ thể nhận được nhiều dưỡng chất hơn, đồng thời giảm nguy cơ tích lũy các chất ô nhiễm nếu chỉ ăn một loại cá trong thời gian dài, theo Eating Well.