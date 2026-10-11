Huyết áp tăng vào ban đêm có nguy hiểm hơn ban ngày không?

Vì sao huyết áp thường giảm khi ngủ?

Khi ngủ, cơ thể chuyển sang trạng thái nghỉ ngơi. Nhịp tim thường chậm lại, hoạt động của hệ thần kinh giảm và huyết áp cũng có xu hướng hạ xuống so với ban ngày, theo chuyên trang sức khỏe Medical News Today (Anh).

Nếu huyết áp buổi tối thường xuyên cao thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Tuy nhiên, mức giảm huyết áp không giống nhau ở tất cả mọi người. Một số người có huyết áp giảm ít, trong khi một số khác gần như không giảm, thậm chí tăng lên khi ngủ.

Huyết áp cao vào ban đêm đáng chú ý vì đây là thời điểm cơ thể đáng lẽ đang nghỉ ngơi. Nếu huyết áp vẫn duy trì ở mức cao trong nhiều giờ khi ngủ, tim và mạch máu phải chịu áp lực liên tục.

Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Circulation cho thấy huyết áp tâm thu khi ngủ cao có liên quan đến nguy cơ mắc bệnh tim mạch do xơ vữa và suy tim.

Huyết áp ban đêm bao nhiêu được xem là cao?

Huyết áp trung bình khi ngủ khoảng 120/70 mmHg trở lên thì được xem là tăng huyết áp ban đêm. Tuy nhiên, mọi người không nên tự chẩn đoán chỉ dựa trên 1 lần đo. Huyết áp có thể thay đổi do tư thế, căng thẳng, chất lượng giấc ngủ hoặc nhiều yếu tố khác.

Để đánh giá chính xác hơn, bác sĩ sẽ sử dụng máy đo huyết áp lưu động 24 giờ. Thiết bị này tự động đo huyết áp nhiều lần trong ngày và ban đêm, từ đó cho thấy huyết áp thay đổi như thế nào trong cả chu kỳ thức và ngủ.

Những nguyên nhân khiến huyết áp tăng vào ban đêm?

Một trong những nguyên nhân đáng chú ý là ngưng thở khi ngủ do tắc nghẽn. Người mắc tình trạng này sẽ ngừng thở nhiều lần trong lúc ngủ. Mỗi lần đường thở bị tắc, cơ thể phản ứng bằng cách tăng nhịp tim và huyết áp. Những đợt tăng này sẽ lặp đi lặp lại trong suốt đêm.

Ngoài ngưng thở khi ngủ, một số bệnh lý như bệnh thận, tiểu đường và bệnh tim mạch cũng có thể làm thay đổi nhịp huyết áp bình thường. Uống nhiều rượu, hút thuốc, căng thẳng kéo dài và ngủ không đủ cũng ảnh hưởng đến huyết áp.

Làm gì nếu huyết áp thường xuyên cao vào buổi tối?

Nếu nhiều lần đo vào buổi tối đều cho kết quả cao, trước tiên cần kiểm tra lại cách đo. Nên sử dụng máy đo huyết áp tự động ở bắp tay, ngồi nghỉ trước khi đo và giữ đúng tư thế. Không nên uống cà phê, hút thuốc, vận động hoặc nói chuyện trong khi đo huyết áp. Những yếu tố này có thể làm kết quả thay đổi.

Nếu huyết áp buổi tối thường xuyên cao trong khi ban ngày bình thường, hoặc huyết áp khó kiểm soát dù đã điều trị, thì cần tham khảo ý kiến bác sĩ, theo Medical News Today.