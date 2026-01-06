Ô nhiễm không khí: Ăn gì giúp giảm tổn thương tế bào phổi?

Để giảm tổn thương phổi do ảnh hưởng ô nhiễm không khí, mọi người nên thường xuyên ăn các loại thực phẩm sau:

Vitamin C

Vitamin C là chất chống ô xy hóa tan trong nước. Trong điều kiện không khí ô nhiễm, vitamin C có thể tham gia trung hòa các gốc tự do trong dịch lót đường hô hấp, đồng thời hỗ trợ tái sinh các chất chống ô xy hóa khác. Nhờ những tác động này, áp lực ô xy hóa lên tế bào phổi sẽ giảm, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ớt chuông, cam, quýt, kiwi và dâu tây là những món giàu vitamin C ẢNH: AI

Các món giàu vitamin C là ớt chuông, cam, quýt, kiwi, dâu tây, bông cải xanh và các loại rau xanh. Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao, lượng vitamin C trong các loại thực vật này sẽ giảm. Do đó, để tối ưu hoá hấp thu vitamin C, mọi người nên ưu tiên ăn tươi, ít nấu.

Người trưởng thành nên nạp vitamin C với lượng khoảng 90 mg/ngày ở nam giới và 75 mg/ngày ở phụ nữ. Người hút thuốc cần thêm khoảng 35 mg/ngày so với mức trên vì thuốc lá làm tăng căng thẳng ô xy hóa và giảm nồng độ vitamin C trong cơ thể.

Vitamin E

Khi ô nhiễm kích hoạt căng thẳng ô xy hóa, màng tế bào phổi và các cấu trúc lipid trên đó có thể chịu tổn thương. Vitamin E là chất chống ô xy hóa tan trong chất béo, nổi bật ở khả năng bảo vệ màng tế bào khỏi quá trình quá trình ô xy hóa này.

Các thực phẩm giàu vitamin E là hạt hướng dương, hạnh nhân, trái bơ, các loại dầu thực vật như dầu hướng dương, dầu mầm lúa mì và một số loại ngũ cốc như gạo lứt, yến mạch, lúa mì, lúa mạch.

Ngoài ra, mọi người cũng có thể sử dụng thực phẩm bổ sung vitamin E. Tuy nhiên, các chuyên gia lưu ý liều cao vitamin E dạng bổ sung có thể tăng nguy cơ chảy máu và tương tác thuốc, đặc biệt nếu đang dùng thuốc chống đông máu. Vì vậy, nếu không có chỉ định rõ ràng, hãy ưu tiên nguồn vitamin E từ thực phẩm.

Carotenoid

Carotenoid là nhóm sắc tố thực vật có màu vàng cam và đỏ, sở hữu hoạt tính chống ô xy hóa. Một số loại carotenoid như beta-carotene là tiền chất vitamin A, tức cơ thể có thể chuyển thành vitamin A sau khi hấp thụ.

Về sinh học, vitamin A giúp duy trì biểu mô và chức năng miễn dịch niêm mạc. Trong khi đó, nhóm chất carotenoid góp phần trung hòa gốc tự do.

Các món chứa nhiều carotenoid là cà rốt, bí đỏ, khoai lang cam, cà chua và ớt chuông đỏ. Để giúp hấp thu carotenoid tốt hơn, mẹo nhỏ là nên ăn kèm các món giàu carotenoid với một ít chất béo tốt, chẳng hạn dầu ô liu, trái bơ hay các loại quả hạch như hạnh nhân, óc chó, theo Healthline.