Tăng huyết áp, bệnh tim: Bác sĩ lưu ý các nguy cơ khi dầm mưa, lội nước

Chú T.H.H (50 tuổi, tài xế công nghệ ở TP.HCM) chia sẻ: “Mấy ngày qua mưa lớn, ngập đường nhiều, tôi thường dầm mưa để làm việc nên dễ bị lạnh. Tôi có bệnh về tim nên ráng cho xong việc thì về nhà lau khô người, thoa dầu ở lòng bàn chân cho ấm. Hôm nào thấy mệt nhiều thì uống thêm thuốc để phòng ngừa cảm lạnh”.

Hay chú T.L (57 tuổi, làm nghề bảo vệ, ở TP.HCM) cho biết buổi chiều tối khi trời mưa lớn, đường kẹt và ngập ở một số nơi, chú thường không về nhà ngay.

“Lớn tuổi, huyết áp lên xuống thất thường nên tôi không dám đi mưa nhiều. Nhưng hôm nào đang trên đường về mà mưa lớn thì cũng phải chịu, ráng chạy về tới nhà”, chú L. cười nói.

Dầm mưa, lội nước ngập kéo dài có thể khiến huyết áp tăng, đặc biệt đáng chú ý ở những người mắc tăng huyết áp nhưng không kiểm soát tốt hoặc chưa được điều trị ẢNH: NHƯ QUYÊN

Mưa lạnh, gắng sức có thể làm tăng huyết áp

Theo thạc sĩ - bác sĩ Nguyễn Hoàng Anh, quản lý điều hành Khoa Nội Tổng hợp, chuyên ngành Nội tim mạch, Bệnh viện nhân dân Gia Định - cơ sở Sài Gòn, khi chúng ta tiếp xúc với không khí lạnh hoặc dầm mưa kéo dài, đặc biệt trong điều kiện mưa lớn, nước lạnh, các mạch máu ngoại vi có xu hướng co lại, và huyết áp có thể tăng cao.

Huyết áp tăng đột ngột có thể làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch, đặc biệt ở những người mắc tăng huyết áp nhưng không kiểm soát tốt hoặc chưa được điều trị.

Bên cạnh đó, việc gắng sức khi dắt hoặc đẩy xe qua vùng ngập sâu, nước chảy mạnh, cùng với tình trạng tiếp xúc kéo dài với khí thải giao thông, đói bụng và tâm lý lo lắng có thể làm tăng căng thẳng về thể chất lẫn tinh thần. Theo bác sĩ Hoàng Anh, sự kết hợp của các yếu tố như nhiễm lạnh, gắng sức và căng thẳng có thể kích hoạt phản ứng stress của cơ thể, làm tăng nhịp tim, huyết áp và nhu cầu oxy cơ tim, từ đó gây bất lợi cho hệ tim mạch.

Nếu xuất hiện những triệu chứng bất thường như nặng ngực, đau ngực, đau đầu nhiều, yếu tay - chân một bên hoặc nói khó…, cần đến bệnh viện ngay ẢNH: BSCC

“Người bệnh tăng huyết áp, nhất là khi mắc kèm bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não, suy tim hoặc có yếu tố nguy cơ như tiểu đường, hút thuốc lá, cần đặc biệt thận trọng khi tiếp xúc lâu với mưa lạnh và căng thẳng. Những yếu tố này có thể khiến huyết áp tăng cao đột ngột, làm tăng nguy cơ biến cố tim mạch như nhồi máu cơ tim, đột quỵ”, bác sĩ Hoàng Anh lưu ý.

Người tăng huyết áp nên làm gì sau khi đi mưa về?

Bác sĩ Hoàng Anh cho biết người bệnh tăng huyết áp, đặc biệt là người cao tuổi, nếu tuân thủ điều trị và kiểm soát huyết áp đạt mục tiêu khuyến cáo sẽ có nguy cơ xảy ra biến cố tim mạch thấp hơn so với người kiểm soát huyết áp kém. Tuy nhiên, việc kiểm soát huyết áp tốt không loại trừ hoàn toàn những tác động bất lợi của thời tiết mưa lạnh, nếu tiếp xúc kéo dài. Vì vậy, người bệnh vẫn cần lưu ý:

Hạn chế tiếp xúc với mưa lạnh hoặc lội nước trong thời gian dài. Khi mưa lớn, nên tìm nơi trú mưa an toàn, tránh cố gắng di chuyển qua vùng ngập nước nếu không quá cần thiết.

Lau khô người, giữ ấm cơ thể, ăn uống và nghỉ ngơi sau khi đi mưa về. Có thể tắm bằng nước ấm vừa phải.

Người cao tuổi, người có bệnh nền nên ưu tiên những phương tiện giúp hạn chế tiếp xúc trực tiếp với mưa lạnh như xe buýt hoặc taxi nếu phù hợp.