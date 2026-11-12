Tiểu đường kèm tăng huyết áp: Mối nguy kép đối với tim và thận

Vì sao tiểu đường và huyết áp cao thường xuất hiện cùng nhau?

Các vần đề như thừa cân, béo phì, ít vận động, ăn quá nhiều chất béo có hại và kháng insulin đều làm tăng nguy cơ mắc tiểu đường loại 2 và huyết áp cao. Trong đó, kháng insulin không chỉ khiến đường huyết tăng cao mà còn gây ra những thay đổi bất lợi trong cơ chế điều hòa huyết áp, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Mắc tiểu đường và huyết áp cùng lúc sẽ làm tăng nguy cơ bị suy tim ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Cơ thể sẽ tăng giữ muối và nước, làm rối loạn hoạt động của hệ thần kinh điều hòa tim mạch và ảnh hưởng đến khả năng co giãn của mạch máu. Những thay đổi này góp phần làm huyết áp tăng cao.

Đường huyết cao và huyết áp cao cùng làm tổn thương mạch máu

Một trong những lý do khiến hai bệnh trở nên nguy hiểm hơn khi xuất hiện đồng thời là chúng đều có khả năng làm tổn thương hệ thống mạch máu. Tình trạng tổn thương mạch máu kéo dài sẽ làm hình thành các mảng xơ vữa và khiến lòng mạch ngày càng hẹp.

Nếu mảng xơ vữa bị nứt vỡ, cục máu đông có thể hình thành và làm tắc dòng máu đến tim hoặc não. Đây là một trong những nguyên nhân dẫn đến đau tim và đột quỵ, giáo sư tim mạch Isabel Gonçalves tại Đại học Lund (Thụy Điển) giải thích.

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Nguy cơ suy tim và tổn thương thận tăng lên

Không chỉ làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ, tiểu đường kết hợp huyết áp cao còn gây tổn thương lâu dài cho cơ tim và thận.

Ở người mắc tiểu đường, đường huyết cao kéo dài có thể làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong thận, đặc biệt là hệ thống mao mạch cầu thận có nhiệm vụ lọc chất thải khỏi máu. Khi huyết áp tăng, áp lực bên trong các mạch máu này cũng tăng theo, khiến thận phải chịu thêm gánh nặng. Theo thời gian, cầu thận sẽ bị tổn thương.

Đối với tim, huyết áp cao kéo dài buộc cơ tim phải làm việc nhiều hơn để bơm máu. Khi cơ tim dày lên hoặc suy yếu, khả năng bơm máu và tiếp nhận máu bị ảnh hưởng, dẫn đến suy tim.

Người bệnh có thể xuất hiện các biểu hiện như khó thở khi vận động, khó thở khi nằm, mệt mỏi kéo dài và phù chân. Tuy nhiên, suy tim có thể tiến triển âm thầm trước khi những triệu chứng này trở nên rõ rệt, theo Verywell Health.