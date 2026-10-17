Ăn sáng với yến mạch có giúp giảm nguy cơ tiểu đường loại 2?

Yến mạch chứa thành phần nào giúp kiểm soát đường huyết?

Yến mạch chứa tinh bột phức tạp, protein, vitamin và khoáng chất. Đáng chú ý, loại ngũ cốc nguyên hạt này giàu beta-glucan, một dạng chất xơ hòa tan có khả năng hút nước và tạo thành hỗn hợp dạng gel trong đường tiêu hóa. Đặc tính này làm chậm quá trình tiêu hóa, từ đó giúp hạn chế tốc độ đường glucose đi vào máu và làm tăng đường huyết, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Ăn yến mạch buổi sáng là lựa chọn lạnh mành, góp phần kiểm soát cân nặng và đường huyết ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Yến mạch có thực sự giúp cải thiện đường huyết?

Một nghiên cứu đăng trên chuyên san BMJ Open Diabetes Research & Care cho thấy bổ sung yến mạch hoặc beta-glucan có thể cải thiện chỉ số đường huyết lúc đói và HbA1c. HbA1c là phản ánh mức đường huyết trung bình trong khoảng thời gian 2 - 3 tháng gần nhất.

Những phát hiện này cho thấy yến mạch rất phù hợp cho chế độ ăn ở người cần kiểm soát đường huyết. Với người chưa mắc tiểu đường, duy trì đường huyết ở mức khỏe mạnh cũng sẽ góp phần ngăn ngừa tiểu đường.

Nên chọn loại yến mạch nào để có lợi cho đường huyết?

Không phải tất cả sản phẩm yến mạch đều có tác động giống nhau. Mức độ chế biến, cấu trúc hạt và thành phần cho thêm vào yến mạch cũng ảnh hưởng đến tác động của loại ngũ cốc nguyên hạt này đến đường huyết.

Với người bận rộn thì yến mạch cán vỡ sẽ phù hợp hơn. Hạt được nấu chín một phần, sấy khô rồi cán mỏng và nhỏ. Loại yến mạch này nấu rất nhanh chỉ trong 1 - 3 phút, thậm chỉ chỉ cần chế nước sôi hay sữa nóng vào mà không cần nấu.

Nên ăn sáng bằng yến mạch để phòng ngừa tiểu đường?

Nếu ăn sáng với yến mạch thì nên kết hợp với các loại thực phẩm khác. Yến mạch nên được ăn chung với các món giàu protein như trứng, thịt nạc, các loại trái cây nguyên quả và quả hạch. Có thể nấu yến mạch với sữa không đường hay ăn kèm sữa chua không đường.

Một điểm quan trọng khác là cần kiểm soát lượng yến mạch trong mỗi bữa ăn. Dù giàu chất xơ, yến mạch vẫn chứa tinh bột và có thể làm tăng đường huyết sau khi ăn. Nếu ăn với khẩu phần quá lớn hoặc thêm nhiều đường, mật ong, sữa đặc và siro, tổng lượng đường bột và calo của bữa sáng sẽ tăng đáng kể.

Không nhất thiết phải ăn yến mạch mỗi ngày mới có lợi cho sức khỏe. Gạo lứt, bánh mì nguyên cám, các loại đậu và những nguồn ngũ cốc nguyên hạt khác cũng rất tốt cho kiểm soát đường huyết. Điều quan trọng là duy trì thói quen ăn uống cân đối, hạn chế đường và ăn với khẩu phần phù hợp, theo Healthline.