Tiểu đường lâu năm: 4 dấu hiệu cho thấy thận đang bị ảnh hưởng

Điều đáng lưu ý là tổn thương thận do tiểu đường thường diễn ra âm thầm. Ở giai đoạn đầu, người bệnh thường không cảm thấy bất kỳ triệu chứng nào và chỉ phát hiện bất thường khi xét nghiệm máu hoặc nước tiểu, theo chuyên trang sức khỏe Verywell Health (Mỹ).

Khi chức năng thận suy giảm, triệu chứng phù cẳng chân, mắt cá chân hoặc bàn chân có thể xuất hiện ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Khi người tiểu đường lâu năm bị suy giảm chức năng thận, một số dấu hiệu sau sẽ xuất hiện:

Nước tiểu nhiều bọt hơn bình thường

Nước tiểu có bọt không phải lúc nào cũng là dấu hiệu bệnh. Dòng nước tiểu mạnh hoặc một số yếu tố khác có thể khiến nước tiểu xuất hiện nhiều bọt. Tuy nhiên, nếu tình trạng này xảy ra thường xuyên và kéo dài, đặc biệt ở người mắc tiểu đường nhiều năm, người bệnh nên đi kiểm tra vì đây có thể là dấu hiệu có protein trong nước tiểu.

Protein trong nước tiểu, đặc biệt là albumin, được gọi là albumin niệu. Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy bộ lọc của thận đang bị tổn thương.

Tiểu đêm nhiều

Một số người mắc bệnh thận sẽ nhận thấy thói quen đi tiểu thay đổi. Họ đi tiểu thường xuyên hơn, đặc biệt vào ban đêm. Khi bệnh thận tiến triển đến giai đoạn suy thận, một số người có thể giảm lượng nước tiểu đáng kể, bác sĩ chuyên khoa thận Dennis Moledina tại hệ thống chăm sóc y tế Yale Medicine (Mỹ) cho biết.

Do đó, nếu người đã mắc tiểu đường nhiều năm đột nhiên đi tiểu nhiều hơn, thường xuyên thức dậy vào ban đêm để đi tiểu hoặc nhận thấy lượng nước tiểu thay đổi, thì nên trao đổi với bác sĩ.

Phù chân

Một dấu hiệu khác cho thấy chức năng thận suy giảm là phù ở chân, mắt cá chân hoặc bàn chân. Bình thường, thận giúp loại bỏ lượng nước và muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Khi chức năng lọc bị ảnh hưởng, cơ thể sẽ giữ lại nhiều nước hơn, khiến chất lỏng tích tụ trong các mô và gây sưng phù. Người bệnh sẽ nhận thấy mang vớ chật hơn, giày dép khó đi hoặc vùng quanh mắt cá chân sưng rõ hơn vào buổi tối.

Mệt mỏi, khó tập trung

Khi chức năng thận suy giảm nhiều, người bệnh còn cảm thấy mệt mỏi, yếu sức, khó ngủ hoặc khó tập trung. Một nguyên nhân là khi thận hoạt động kém, các chất thải sẽ tích tụ nhiều hơn trong cơ thể.

Bệnh thận mạn cũng có khả năng gây thiếu máu vì thận suy giảm khả năng sản xuất erythropoietin, một hoóc môn giúp cơ thể tạo ra hồng cầu, theo Verywell Health.