Tiểu đường: Bỏ bữa, ăn quá ít có ảnh hưởng đường huyết?

Ở người mắc tiểu đường, nếu lượng thức ăn, đặc biệt là tinh bột, giảm đáng kể trong khi thuốc hạ đường huyết vẫn phát huy tác dụng, đường huyết có thể giảm quá mức, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ)

Ăn quá ít có thể khiến người mắc tiểu đường dễ bị hạ đường huyết ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Bỏ bữa, coi chừng hạ đường huyết

Hiệp hội Tiểu đường Mỹ (ADA) cho biết ăn quá ít, ăn trễ giờ hoặc bỏ bữa là những yếu tố có thể góp phần gây hạ đường huyết ở người tiểu đường. Tình trạng này đặc biệt cần lưu ý ở người có dùng thuốc insulin.

Insulin giúp đưa đường glucose từ máu vào các tế bào để sử dụng làm năng lượng. Nếu người mắc tiểu đường dùng lượng insulin được tính cho một bữa ăn thông thường nhưng sau đó lại ăn ít hơn nhiều, lượng insulin trong cơ thể sẽ tương đối cao so với lượng tinh bột vừa ăn. Đường huyết vì thế có thể giảm mạnh hơn dự kiến.

Chẳng hạn, một người thường ăn một bữa có lượng tinh bột tương đối ổn định nhưng hôm đó vì mệt hoặc không đói nên chỉ ăn một phần nhỏ. Nếu vẫn sử dụng một số loại thuốc hoặc insulin như kế hoạch thông thường, nguy cơ hạ đường huyết sẽ tăng. Đây là lý do người đang điều trị bằng insulin không nên tự ý bỏ bữa hoặc giảm mạnh khẩu phần mà không biết cách xử lý thuốc.

Không phải ai ăn ít cũng bị hạ đường huyết

Ngoài ra, một điều cũng cần lưu ý là không phải cứ ăn ít một bữa là sẽ bị hạ đường huyết. Nguy cơ phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó có loại tiểu đường, thuốc đang sử dụng, lượng tinh bột trong bữa ăn, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Một người mắc tiểu đường loại 2, không đến giai đoạn phải dùng thuốc insulin, đường huyết có thể không giảm nhiều dù có ăn ít hơn mình thường.

Một bữa ăn quá ít đôi khi lại xuất hiện vấn đề ở những giờ tiếp theo. Khi ăn không đủ, người bệnh dễ mau thấy đói và muốn ăn nhiều hơn vào bữa kế tiếp. Nếu lúc đó lựa chọn các món nhiều tinh bột hoặc đường, đường huyết sẽ tăng nhanh hơn.

Đặc biệt, người bị tiểu đường cũng cần cẩn thận khi có ý định bỏ bữa. Một nghiên cứu công bố trên chuyên san Endocrine Practice phát hiện ở người mắc tiểu đường loại 2 và có dùng thuốc insulin, nếu bỏ bữa thì khoảng thời gian mà cơ thể duy trì mức đường huyết thấp sẽ tăng lên.

Với người tiểu đường, đường huyết quá thấp sẽ không tốt vì dễ dẫn đến hạ đường huyết, với các triệu chứng như run rẩy, vã mồ hôi, đói cồn cào, tim đập nhanh, chóng mặt, mệt mỏi hay đau đầu.

Do đó, người đang dùng insulin không nên tự ý bỏ bữa hoặc giảm mạnh khẩu phần mà không có hướng dẫn của bác sĩ hay chuyên gia dinh dưỡng, theo Healthline.