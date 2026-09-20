Người tiểu đường có nên ăn hủ tiếu, phở hay bún vào buổi sáng không?

Điều đầu tiên cần hiểu là hủ tiếu, phở và bún không phải những món ăn mà người bệnh tiểu đường bắt buộc phải tránh hoàn toàn. Sợi hủ tiếu, phở và bún truyền thống được làm chủ yếu từ bột gạo nên chứa tinh bột. Sau khi được tiêu hóa, tinh bột được chuyển thành đường glucose và có thể làm đường huyết tăng lên, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

Để giảm mức tăng đường huyết sau ăn, người tiểu đường và tiền tiểu đường nên giảm lượng bánh phở, tăng thịt nạc và rau thơm ẢNH MINH HỌA: N.Quý tạo từ ChatGPT

Giảm lượng bánh

Khối lượng hủ tiếu, phở, bún trong một tô thường cung cấp một lượng tinh bột đáng kể. Đặc biệt, nếu ăn một tô nhiều bánh, sau đó uống nước ngọt hoặc ăn thêm bánh mì, quẩy thì tổng lượng tinh bột của bữa sáng sẽ tăng lên.

Do đó, cách đơn giản để giảm lượng tinh bột khi ăn hủ tiếu, phở và bún là giảm lượng bánh. Đồng thời, không nên ăn thêm các món giàu tinh bột khác như bánh mì hay bánh quẩy.

Ăn kèm các món giàu chất xơ

Ngoài ra, một cách đơn giản khác là ăn kèm các món lành mạnh, có tác dụng làm giảm tốc độ tăng đường huyết sau bữa ăn. Đó là những món giàu protein như thịt bò, gà, cá, tôm, trứng, đậu phụ và món giàu chất xơ như rau xanh, giá, rau thơm.

Khi tinh bột được ăn cùng protein hoặc chất xơ, tốc độ tăng đường huyết sẽ chậm hơn so với khi chỉ ăn riêng lẻ tinh bột, chuyên gia dinh dưỡng về tiểu đường Alma Simmons tại Trung tâm Y tế Wexner (Mỹ).

Vì vậy, một tô phở có lượng bánh từ ít đến vừa phải, nhiều rau và đủ protein sẽ là lựa chọn cân đối hơn so với một tô nhiều bánh. Cách kết hợp này cũng có thể giúp bữa sáng no lâu hơn. Với người đang giảm cân, tăng protein và rau trong khi giảm bớt lượng bánh còn giúp hạn chế tình trạng bữa ăn chứa quá nhiều calo.

Chú ý loại nước uống sau bữa sáng

Khi ăn ngoài hàng quán, người bệnh tiểu đường nên chủ động điều chỉnh thành phần của tô hủ tiếu, phở và bún. Với hủ tiếu thì ưu tiên thịt nạc, tránh thịt ba rọi và lòng. Phở thì hãy chọn thịt bò nạc hoặc thịt gà bỏ da. Bún thì ưu tiên cá, tôm, thịt nạc hoặc đậu phụ. Đồng thời, nên ăn thêm rau, giá và các loại rau thơm.

Không chỉ sợi hủ tiếu, phở, bún mà loại nước uống sau bữa sáng cũng cần được chú ý. Nước ngọt, trà sữa, cà phê nhiều đường hoặc các loại nước trái cây sẽ làm tăng lượng đường hấp thu. Do đó, nếu đã ăn hủ tiếu, phở, bún vào buổi sáng thì nên uống nước lọc, trà không đường hoặc cà phê không đường, theo Healthline.